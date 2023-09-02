POCO F2 Pro, uzun süreli kullanım deneyimi açısından güçlü bir performans sunuyor. Oyunlar gibi ağır uygulamaları rahatça çalıştırabilmesi ve güncellemelerle sorunsuz bir şekilde çalışması, bu telefonun kullanıcılar için güvenilir bir seçenek olduğunu gösteriyor. Ancak ısınma sorununu göz önünde bulundurarak uzun süreli oyun kullanımı yapacak kişiler, cihazın sıcaklığını izlemelidir.

2023 yılında POCO F2 Pro alınır mı? Takipçimizin öneri ve tecrübelerini konuştuk. POCO F2 Pro özellikleri neler? Güncel gereksinimleri karşılıyor mu?

2023 yılında POCO F2 Pro alınır mı?

POCO F2 Pro, uzun süreli kullanım deneyimi açısından oldukça olumlu sonuçlar sunuyor. Kullanıcının cihazı bir yıldan fazla bir süredir sıfırlamamış olması, telefonun dayanıklılığı ve günlük kullanıma uygunluğunu gösteriyor. Bu süre zarfında telefonun performansında herhangi bir sıkıntı yaşanmamış ve güncellemelerle cihazın en son özelliklerle güncel kaldığı gözlemlenmiştir.

POCO F2 Pro'nun oyun performansı da dikkat çekici. Özellikle ağır oyunlar gibi yüksek grafikli uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Ancak, bu tür oyunları uzun süre oynarken telefonun hafif bir şekilde ısındığını belirtmek gerekir. Isınma sorunu cihazın kullanımını olumsuz etkilemiyor, ancak dikkate alınması gereken bir detay.

Sonuç olarak, POCO F2 Pro, uzun süreli kullanım deneyimi açısından güçlü bir performans sunuyor. Oyunlar gibi ağır uygulamaları rahatça çalıştırabilmesi ve güncellemelerle sorunsuz bir şekilde çalışması, bu telefonun kullanıcılar için güvenilir bir seçenek olduğunu gösteriyor. Ancak ısınma sorununu göz önünde bulundurarak uzun süreli oyun kullanımı yapacak kişiler, cihazın sıcaklığını izlemelidir.

POCO F2 Pro teknik özellikleri

Boyutlar ve ağırlık: 163.3 x 75.4 x 8.9 mm / 219 gr

Ekran: 6.67 inç, 1080 x 2400 px, AMOLED ekran, 395 ppi

Ekran koruması: Gorilla Glass 5

Güvenlik: Yüz tanıma ve ekrandan parmak izi okuyucu

İşlemci: Snapdragon 865 (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585)

Grafik Birimi: Adreno 650

Depolama – RAM: 128 /256 GB, 6 / 8 GB RAM

Ana kamera: 64 Megapiksel f/1.9, 1/1.72¨, 0.8µm, PDAF

Geniş açılı kamera: 13 Megapiksel, f/2.4, ultra geniş açı

Telefoto kamera: 5 Megapiksel, f/2.2, 50mm (telephoto macro), AF

Arka kamera video: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS

Ön kamera: Açılabilir mekanizmalı 20 Megapikseli, 1/3.4¨, 0.8µm, 1080p@30 FPS video

Batarya: 4.700 mAh @ 30 Watt hızlı şarj