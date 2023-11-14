2023 Web Zirvesi Lizbon'da Başladı

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen 2023 Web Zirvesi, teknolojik inovasyon konusunda dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olarak başladı. 2.600 startup'ın katılımıyla gerçekleşen zirve, katılımcı sayısında rekor kırdı.

LİZBON, 14 Kasım (Xinhua) -- Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen 2023 Web Zirvesi'ne katılan insanlar, 13 Kasım 2023.

Teknolojik inovasyon konusunda dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan 2023 Web Zirvesi, 2.600 startup'ın katılımıyla Pazartesi günü Lizbon'da başladı. Bu rakam, katılımcı sayısında bir rekora işaret ediyor. (Fotoğraf: Wen Xinnian/Xinhua)