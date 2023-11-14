2023 Web Zirvesi Lizbon'da Başladı

Teknolojik inovasyon konusunda dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan 2023 Web Zirvesi, 2.600 startup'ın katılımıyla Pazartesi günü Lizbon'da başladı. Bu rakam, katılımcı sayısında bir rekora işaret ediyor.

LİZBON, 14 Kasım (Xinhua) -- Teknolojik inovasyon konusunda dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan 2023 Web Zirvesi, 2.600 startup'ın katılımıyla Pazartesi günü Lizbon'da başladı. Bu rakam, katılımcı sayısında bir rekora işaret ediyor.

Göreve iki hafta önce başlayan Web Zirvesi CEO'su Katherine Maher, yapay zekanın "insanlığa hizmet" amacıyla kullanımına odaklanan dört günlük toplantının, bu konuyu tartışmak üzere binlerce kişiyi bir araya getiren tek etkinlik olduğunu söyledi.

Teknolojiyi "insanlığın geleceği için en büyük umut" olarak tanımlayan Maher, bu yılki zirvede özellikle yapay zeka kullanımına odaklanan başlıkların toplumun geleceğini etkileyeceğini vurguladı.

Organizatörlere göre Web Zirvesi'nde 160 ülkeden 900 yatırımcı, 800 konuşmacı ve toplam 70.000 katılımcı yer alıyor.