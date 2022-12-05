2023'ün ilk amiral gemisi Redmi K60 için geri sayım başladı!

Yakında yeni amiral gemisi modellerini piyasaya sürmeye hazırlanan Xiaomi, diğer taraftan yan markalarını ihmal etmiyor. Çinli üretici bu yılın başlarında tanıttığı Redmi K50 ailesinin halefi üzerinde son hız çalışmaya devam ediyor. Bu bağlamda önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Redmi K60 serisi kullanıcıların beğenisine sunulması kuvvetle muhtemel. Son olarak serinin standart modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Redmi K60 serisinin kutusu ortaya çıktı

Çinli mikroblog sitesi Weibo'dan yaklaşan Redmi K60 modelinin kutuları paylaşıldı. Bu da akıllı telefonun en kısa zamanda tanıtılacağı iddialarını büyük ölçüde doğruluyor. Bilindiği üzere cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak. 4 nm teknolojisiyle üretilecek işlemcide 1 adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanıyor. Qualcomm, işlemcide Ray Tracing destekli Adreno 740 grafik arabirimine yer veriyor.

Son zamanlarda yayınlanan raporlara göre yeni seride standart Redmi K60, üst seviye Redmi K60 Pro ve fiyat-performans odaklı Redmi K60E olmak üzere üç model yer alacak. Bu noktada en ilginç detaylardan birisi de standart modelinin Pro'dan daha iyi bir yonga setine sahip olması.

Skrzypek, bununla beraber Redmi K60 Pro modelinin Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacağını söylüyor. Bu durumun oldukça garip olduğunu söylemek münkü. Zira genellikle Pro, standart modelden daha iyi işlemciye sahip oluyor. Son olarak serinin fiyat-performans odaklı Redmi K60E modeli Dimensity 8200 veya Dimensity 9200'dan güç alacak.

Yeni serinin Çin'de aralık ayında veya en geç 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Serideki bazı cihazların küresel pazarda POCO cihazları olarak yeniden markalanması olası görünüyor. Öte yandan son ortaya çıkan iddialara göre K60 Gaming, Çin dışındaki pazarlarda POCO F4 GT olarak yeniden markalanacak.