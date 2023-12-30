2023'ün En Çok Korsan İndirilen Dizileri Belli Oldu

Yeni bir oyun oynanmak veya dizi/film izlemek istendiğinde içeriğe ulaşabilmek için tercih edilen yöntemlerden biri de korsan olarak erişim sağlamak. Özellikle ekonomik seviyesi düşük olan ülkelerde bu tür içeriklere erişmek pahalı olduğu için korsan erişim oldukça yaygın bir hal alabiliyor. Kısa süre önce yayınlanan bir rapor da tam olarak bu konuyla ilgili. Öyle ki dünyada en çok korsan olarak indirilen diziler belli oldu.

En çok korsan indirilen diziler

Torrenfreak tarafından en son yayınlanan rapor, en çok korsan yolla indirilen dizileri gözler önüne serdi. Bu listeye göz attığımızda, geçtiğimiz aylarda yayınlanan ve izleyen kişilerden övgü toplayan The Last of US'un zirvede yer aldığını görüyoruz.

İkinci sırada ise The Mandalorian, hemen ardında Loki yer aldı. Bununla beraber listede Ahsoka, Secret Invasion, Silo ve Monarch: Legacy of Monsters yapımlarını da görüyoruz. En çok korsan yolla indirilen tüm dizilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Birinci şaşırttı! 2023'ün en popüler filmleri belli oldu

SıraDiziYayınladığı Platform 1The Last of UsHBO2The MandalorianDisney+3LokiDisney+4AhsokaDisney+5Secret InvasionDisney+6SiloApple TV7Monarch: Legacy of MonstersApple TV8Tulsa KingParamount+9Gen VAmazon Prime10Ted LassoApple TV

Listeye genel olarak göz atıldığında Disney+ ve Apple TV üzerinde yayınlanan dizilere daha çok ilgi duyulduğunu söyleyebilmek mümkün.

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