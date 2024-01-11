2023'te İkinci El Otomobil Pazarında Neler Yaşandı?

Covid-19 pandemisi sonrası otomotiv sektörü yeni yeni kendine gelmeye başladı. Öyle ki Volkswagen gibi köklü şirketler bile 2023 yılında ancak pandemi öncesi satış rakamlarına dönmeyi başardı. Peki ikinci el otomobil pazarında durum ne? İşte şaşırtan veriler…

İkinci el otomobil pazarında 2023'te neler yaşandı?

Türkiye'nin otomobil özelinde en büyük pazar yeri olan arabam.com, 2023'ün ikinci el otomobil ilan verilerini ve fiyat hareketlerini değerlendirdi. Yayınlanan raporda ise hem aylık hem de yıllık bazda önemli veriler paylaşıldı.

Raporda yer alan verilere bakıldığında aylık fiyat endeksine göre; aralık ayında fiyatlar ortalama yüzde 2 daha gerilerken, 2023 yılı toplamına bakıldığında ise ikinci elde ortalama araç fiyatları yüzde 65 seviyesinde arttı.

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İlanlardaki fiyatlar böyleyken ikinci el satışlarında ise yüzde 13'lük bir büyüme gerçekleşti. Ayrıca yıl toplamında sıfır araçlarda yüzde 62'lik bir büyüme görüldü. Genele bakıldığında ise yılın ilk altı ayında otomobil fiyatlarının arttığını görüyoruz.

Haziran sonuna kadar sıfır araçlarda bekleme listelerinin oluştuğu, ikinci elde sıfır araçlardan yüksek fiyatların görüldüğü bir süreç yaşandı. Yılın üçüncü çeyreğinden itibaren ilan fiyatları yüzde 10,5 artarken son çeyrek ortalamasında yüzde 4,3'lük bir düşüş görüldü.

Bununla beraber değer kazanacağını düşündüğü için araç alanlar da bu araçlarını satmaya yöneldi. Sıfır araçlara erişimin artmasıyla, talepte bu yöne doğru kayma yaşandı. Nitekim sıfır araç satışları bir rekora imza atarak 2023'ü 1 milyon adedin üzerinde kapattı.

Otomobillerden sonra ilanlarda en çok hafif ticari araçlar görüldü

İkinci el ilan verilerine göre; 2023'te ikinci el araç ilanlarının yüzde 71'ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri sırasıyla hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makineleri gibi ilanlar ise yüzde 1'lik kısmı oluşturdu.

2023'te en çok Fiat markası ilanlarda yer aldı

İlanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında 2023'te en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Egea, Corolla, Passat ve Civic oldu. Bu modelleri, Accent ve Polo takip etti.

Arazi/SUV/Pick-up ilanlarında en çok Qashqai görüldü

İkinci el Arazi/SUV/Pick-up kategorisindeki ilanlarda 2023'ün lideri Nissan Qashqai oldu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tuscon, Peugeot 3008, Nissan Juke, Peugeot 2008, Mitsubishi L200 ve Chevrolet Captiva izledi.

2023 yılında ilanlar en çok 10-15 yaş aralığındaki araçlar için verildi

2023'teki ilanlar yüzde 27,8 oranı ile en fazla 10-15 yaş aralığındaki araçlar için oldu. 6-9 yaş aralığında olanlar yüzde 22,3 ile ikinci, 5 yaşa kadar olan araçlar yüzde 18,7 ile üçüncü, 20 yaş ve üzeri araçlar yüzde 16,7 ile dördüncü sırada yer aldı. 16 ve 20 aralığında yaşa sahip olan araçlar ise yüzde 14,5 oranıyla beşinci sırada yer aldı.

2022 yılında araç ilanları incelendiğinde ise 5 yaşa kadar olan araçlar ilanların yüzde 20,8'ini oluştururken, 6-9 yaş aralığındaki araçlar ilanların yüzde 23,6'sını oluşturuyordu. 2022'de yaşı genç olan araç ilanlarının 2023'e göre daha fazla olduğu görülüyor.

2023'te 300 bin km ve üzerindeki araç ilanları yüzde 9 arttı

2023'te ilanlar en çok 200.001 – 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi. Bu km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 20 oldu. İlanlardaki 300.000 km ve üzerindeki araçların sayısı 2022 yılına kıyasla yüzde 9 arttı. 150.001 – 200.000 km aralığındaki araçların ilan oranı yüzde yüzde 18, 100.001 – 150.000 km aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 16, 50.001 – 100.000 km aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 12 olarak gerçekleşti. 10.000 km'ye kadar olan araçlar ilanlarda yüzde 3 oranında görüldü.

İlanlardaki en yüksek pay uygun fiyatlı araçların oldu

İlanlar içinde en yüksek pay yüzde 51,3 oranı ile 500.000 TL'ye kadar olan araçların oldu. 500.001 TL – 600.000 TL aralığındaki araçların oranı yüzde 12,4 olurken, 600.001 – 700.000 TL arasındaki araçların oranı yüzde 10.7, 700.001- 800.000 TL aralığındaki araçların oranı yüzde 8,2, 800.001-1.000.000 TL olan araçların oranı yüzde 8,6 ve 1.000.000 TL ve üzeri araçların ilan oranı yüzde 8.8 oldu.

İkinci el otomobil pazarıyla ilgili yapılan araştırma bu şekilde. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?