2023 Küresel Endüstriyel İnternet Konferansı'ndan Görüntüler

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da düzenlenen 2023 Küresel Endüstriyel İnternet Konferansı sona erdi. Konferansta endüstriyel internetle ilgili konular ele alındı ve yenilikçi başarıları gösteren bir sergi düzenlendi. Ziyaretçiler yeni ürün ve teknolojileri deneyimleme fırsatı buldu.

1. 2023 Küresel Endüstriyel İnternet Konferansı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da düzenlenen 2023 Küresel Endüstriyel İnternet Konferansı Cuma günü sona erdi.

Yurtiçi ve yurtdışından önde gelen akademisyen ve sektör duayenleri, endüstriyel internetle ilgili çok geniş bir yelpazedeki konuları ele almak üzere üç günlük konferansta yerlerini aldı.

Bu yılki konferansta, tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi yenilikçi başarıları gösteren bir sergi düzenlendi. Sergiye endüstriyel internet alanında faaliyet gösteren 55 işletme ile önde gelen 12 endüstriyel park katıldı.

Ziyaretçiler konferansta ayrıca büyük yapay zeka modelleri, blok zincir teknolojisi ve biyonik robotlar gibi yeni ürün ve teknolojileri sürükleyici bir etkileşimle deneyimleme fırsatı buldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor. (XHTV)