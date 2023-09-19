2023 Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Başlıyor

Türksat AŞ'nin iletişim sponsorluğunda, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) işbirliğiyle düzenlenen '2023 Kişisel Verileri Koruma Zirvesi' yarın başlıyor. Zirvede, veri yönetişimi, Avrupa Birliği veri mevzuatı, doğal afetlerde ve insani yardım süreçlerinde kişisel verilerin işlenmesi, bulut bilişim ve yapay zeka uygulamalarında kişisel verilerin korunması gibi konular ele alınacak.

Türksat AŞ'nin iletişim sponsorluğunda, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu ( Kvkk ) işbirliğiyle düzenlenen "2023 Kişisel Verileri Koruma Zirvesi" yarın başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zirve, "Veri Yönetişiminde Küresel Gelişmeler" ana temasıyla KVKK Ana Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Hukuk ve bilişim alanından uzmanların bir araya geleceği zirvede, "Avrupa Birliği Veri Mevzuatı Bağlamında Kişisel Veri Yönetimi ve Küresel Gelişmeler", "Doğal Afetlerde ve İnsani Yardım Süreçlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi", "Bulut Bilişim ve Yapay Zeka Uygulamalarında Kişisel Verilerin Korunması" konuları ele alınacak.