2023 Endonezya-Çin Akıllı Şehir Fuarı başladı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 2023 Endonezya-Çin Akıllı Şehir Fuarı, akıllı şehir projelerindeki son gelişmeleri ve yenilikleri sergiliyor. Etkinliğe, yaklaşık 25 Çinli şirket katılıyor ve Endonezya Yatırım Bakanlığı'nın tam desteğiyle yatırımların artması bekleniyor.

2023 Endonezya-Çin Akıllı Şehir Fuarı, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da resmi olarak başladı. Akıllı Şehir projesindeki en son gelişmeleri ve yenilikleri ulusal düzeyde sergileyen bir platform niteliğindeki etkinliğin, Endonezya Yatırım Bakanlığı'nın tam desteğiyle yatırımları arttırması bekleniyor.

Çarşamba'dan Cuma gününe kadar sürecek fuarda sergiler, konferanslar, yatırım fırsatları ve çözüm eşleştirme forumları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Etkinliğe, çoğu yüksek teknoloji üretim işletmesi olan yaklaşık 25 Çinli şirket katıldı.

Endonezya Yatırım Bakanı Bahlil Lahadalia, etkinlikte yaptığı konuşmada Çin ve Endonezya arasındaki işbirliği ve dostluğa övgüde bulundu.

SES (Endonezce): BAHLIL LAHADALIA, Endonezya Yatırım Bakanı:

"Çinli meslektaşlarımızın sadece Endonezyalı işletmelerin taahhüdüne ihtiyacı var. Çinli meslektaşlarım çok fazla konuşmazlar ama çok çalışırlar. Bir projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar iyi ortaklar olduklarını düşünüyorum. Bunun nedeni iyi bir işbirliğidir."

Endonezya hükümeti 2017 yılında çeşitli özel kuruluşlarla birlikte "100 Akıllı Şehre Doğru İlerleme" girişimini başlatmıştı.

Bahlil, 2023 Endonezya-Çin Akıllı Şehir Teknoloji ve Yatırım Fuarı'nın yatırımları arttırması ve Çin-Endonezya işbirliğini daha da güçlendirmesini umuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor.

(XHTV)