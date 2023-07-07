2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı Shanghai'da Başladı

Shanghai'da düzenlenen üç günlük 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı (WAIC) başladı. Etkinliğe 400'den fazla şirket katılıyor ve toplam sergi alanı 50.000 metrekarenin üzerinde.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nın (WAIC) açılış töreni görülüyor, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

SHANGHAİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- "Akıllı Bağlantısallık Geleceği Üretiyor" temasıyla düzenlenen üç günlük 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı (WAIC) Perşembe günü Shanghai'da başladı.

Bu yıl 400'den fazla şirketin katıldığı etkinliğin düzenlendiği ana mekan, 50.000 metrekarenin üzerinde toplam sergi alanına sahip. Bu rakamlar her yıl düzenlenen etkinliğin ilk gerçekleştirildiği 2018'den bu yana en yüksek düzeylere ulaşıldığını gösteriyor.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) akıllı bir robot inceleyen ziyaretçiler, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) Tesla'nın bir robotu görülüyor, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) iFLYTEK'in "Spark Desk" ürünü hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) Baidu'nun bir uygulaması hakkında bilgi alan bir ziyaretçi, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) yapay zekalı satranç robotuyla satranç oynayan bir ziyaretçi, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) Baidu'nun sergilenen ürünleri hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) Tesla'nın bir robotunu izleyen ziyaretçiler, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) basket atan bir robot, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) Baidu'nun bir platformu hakkında bilgi alan bir ziyaretçi, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) akıllı bir robot inceleyen ziyaretçiler, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)