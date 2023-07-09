2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda Milyarlarca Dolarlık Anlaşmalar İmzalandı

Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda 11 milyar yuan değerinde satın alma sözleşmesi imzalandı ve 32 büyük yatırım projesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Konferansa 400'den fazla şirket katıldı ve 30'dan fazla yeni ürün tanıtıldı.

SHANGHAİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı Cumartesi günü milyarlarca dolarlık satın alma ve yatırım sözleşmelerinin imzalanmasıyla sona erdi.

Shanghai Belediyesi Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Direktörü Wu Jincheng, konferansta 11 milyar yuan (1,5 milyar ABD doları) değerinde satın alma sözleşmesi imzalandığını ve 28,8 milyar yuan değerinde 32 büyük yatırım projesi üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ana mekanı 50.000 metrekarelik bir sergi alanına sahip olan konferansa bu yıl rekor bir sayı olan 400'den fazla şirket katıldı. Her iki rakam da yıllık etkinliğin başladığı 2018 yılından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Konferansta ayrıca 30'dan fazla yeni ürün de tanıtıldı.

Wu, Shanghai kentinin yapay zeka endüstrisinin sağlıklı gelişimini desteklemek için konferansın "manyetik etkisinden" tam olarak yararlanacağını söyledi.

Konferansa Shanghai belediye yönetimi ve aralarında Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın da bulunduğu 7 merkezi devlet kurumu ev sahipliği yaptı.