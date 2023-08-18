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2023 Dünya Robot Konferansı'nda Neler Var?

Teknoloji Haberleri

Pofuduk robot kedi, biyonik kelebek, elma toplayan robot... 2023 Dünya Robot Konferansı'nda başka neler mi var? Gelin birlikte göz atalım.

1. Robot evcil hayvanların çeşitli görüntüleri

2. Robot kelebeğin çeşitli görüntüleri

3. Meyve toplama robotunun çeşitli görüntüleri

4. Biyonik kolun çeşitli görüntüleri

Pofuduk robot kedi, biyonik kelebek, elma toplayan robot... 2023 Dünya Robot Konferansı'nda başka neler mi var? Gelin birlikte göz atalım.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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