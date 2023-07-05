2023 Dünya Robot Konferansı Beijing'de Düzenlenecek

Çin Bilim ve Teknoloji Derneği tarafından düzenlenecek olan 2023 Dünya Robot Konferansı, 16-22 Ağustos tarihleri arasında Beijing'de gerçekleştirilecek. Konferansta en son teknolojik gelişmeler ve robot sektörüne ilişkin sergiler yer alacak.

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2022 Dünya Robot Konferansı'ndaki bir sergide robotla el sıkışan çocuk, 18 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- 2023 Dünya Robot Konferansı, 16-22 Ağustos tarihleri arasında Beijing'de düzenlenecek. Çin Bilim ve Teknoloji Derneği (CAST) Salı günü düzenlediği basın toplantısında, konferansta en son teknolojik gelişmeler ile robot sektörüne ilişkin sergilerin yer alacağını belitti.

Çin Bilim ve Teknoloji Derneği yetkilisi Xu Guanghong forum, fuar ve yarışma dahil olmak üzere üç bölümden oluşacak konferansın robot teknolojisi ve sanayisindeki en son trendlere odaklanacağını, robot inovasyonunun çeşitli sektörlerdeki uygulamasına ilişkin senaryoların sunulacağını ve üst düzey beyin-bilgisayar ara yüzü ile insan-makine işbirliği yarışmalarının yapılacağını söyledi.

Çin Elektronik Enstitüsü Genel Sekreter Yardımcısı Liang Liang, akademisyenler, uzmanlar, girişimciler ve uluslararası örgütlerden temsilcilerin konferansa katılacağını belirtti.

Liang, yerli ve yabancı 100'ün üzerinde robot firması temsilcisinin 500'den fazla ürün sergileyeceğini, bunlar arasında imalat, tarım, tıp, sağlık ve yaşlılık hizmetleri gibi robot bağlantılı uygulamaların söz konusu olduğu 10 alanın yer aldığını kaydetti.

Bu yılki konferansa Beijing Belediye Yönetimi, Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve Çin Bilim ve Teknoloji Derneği ev sahipliği yapacak.