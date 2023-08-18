2023 Dünya Robot Konferansı Beijing'de Başladı
Teknoloji Haberleri
2023 Dünya Robot Konferansı, 16-22 Ağustos tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'de düzenleniyor. Etkinlikte en son teknolojik yenilikler ve robot sektörüne ilişkin gelişmeler yer alıyor.
BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- 2023 Dünya Robot Konferansı 16-22 Ağustos tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'de düzenleniyor. Etkinlikte en son teknolojik yenilikler ve robot sektörüne ilişkin gelişmeler yer alıyor.
Kaynak: Xinhua / Teknoloji