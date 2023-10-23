2023 Dünya Nesnelerin İnterneti (IoT) Fuarı'nda En Son Teknolojiler Sergileniyor

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde düzenlenen 2023 Dünya Nesnelerin İnterneti (IoT) Fuarı'nda insansız araçlar, gelişmiş sensörler ve çeşitli türdeki robotlar gibi en son teknolojiler sergileniyor. Fuar, akıllı algılama ve endüstriyel internet gibi temalara odaklanıyor.

1. Dünya Nesnelerin İnterneti (IoT) Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

2. ANONS (İngilizce): HE LEİJİNG, Xinhua muhabiri

3. Dünya Nesnelerin İnterneti (IoT) Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

ANONS (İngilizce): HE LEİJİNG, Xinhua muhabiri:

"Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde sergilenen insansız araçlardan, gelişmiş sensörlere ve çeşitli türdeki robotlara kadar en son teknolojiler hayranlık uyandırıyor. 2023 Dünya Nesnelerin İnterneti (IoT) Fuarı, Wuxi kentinde düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanından sektör öncüleri, en son teknolojilerini sergilemek üzere fuara katılıyor. Öyleyse, haydi beni takip edin. Gidip içeride neler olduğunu öğrenelim."

Çin'in en önemli Nesnelerin İnterneti etkinliği olan 2023 Dünya Nesnelerin İnterneti (IoT) Fuarı, Cuma günü başladı.

Dört günlük etkinlikte bir zirve, en yeni IoT uygulamalarının ve ürünlerinin yer aldığı bir sergi, ayrıca forum ve söyleşilerden tüketici deneyimine kadar çeşitli etkinlikler yer alıyor. Fuar, akıllı algılama ve endüstriyel internet gibi temalara odaklanıyor.

Yaklaşık 50.000 metrekarelik bir alanı kapsayan sergiye Çin Devlet Elektrik Şebekesi, China Mobile, Huawei, Microsoft ve Tesla'nın da aralarında bulunduğu yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 500 işletme katılıyor.

"Bu fuarda işbirlikçi robotlar ve endüstriyel robotlar da dahil olmak üzere ağırlıklı olarak entegre robot uygulamalarını tanıtıyoruz."

"Bizler yeni enerji sistemini, enerji sektöründeki büyük veriyi ve Beidou Navigasyon Uydu Sistemi'ni kullanan uygulamaları sergiliyoruz. Yanımda insansız bir denetim drone'u ile insansız bir denetim aracını görüyorsunuz. L4 seviyesinde otonom sürüş teknolojisiyle donatılan bu araç, denetim verimliliğini büyük ölçüde artırıp işgücü maliyetlerini azaltabilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuxi'den bildiriyor. (XHTV)