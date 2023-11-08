2023 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi Başladı

HANGZHOU, 8 Kasım (Xinhua) -- 2023 Dünya İnternet Konferansı (WIC) Wuzhen Zirvesi, Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı antik su kenti Wuzhen'de başladı.

"Herkese Fayda Sağlayacak Kapsayıcı ve Dirençli Bir Dijital Dünya Yaratmak: Siber Uzayda Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen zirvede dijital ekonomi, yapay zeka, siber güvenlik, ayrıca dijital ve yeşil kalkınmanın eşgüdümlü dönüşümü gibi başlıkları ele alan 26 alt forum düzenlenecek.

Cuma gününe kadar sürecek bu yılki zirvede, Çin ve küresel internetin gelişimi hakkında raporlar, bilim ve teknoloji öncüleri ödülleri ve siber uzayda ortak geleceğe sahip bir topluluğun ortaklaşa inşasına dair kayda değer örnekler açıklanacak.

Bu yılki etkinlikte onursal unvanların verilmesi ve WIC çerçevesinde küresel bir gençlik liderliği programının başlatılması gibi yeni faaliyetler de yer alıyor.

2023 yılı, WIC Wuzhen Zirvesi'nin 10. yıldönümünü simgeliyor. Zirve, 2014 yılından beri 172 ülke ve bölgeden yaklaşık 12.000 katılımcıya ev sahipliği yaptı.