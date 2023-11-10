2023 Dünya İnternet Konferansı'nda Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Konuşuldu

Çin'in Wuzhen kentinde düzenlenen 2023 Dünya İnternet Konferansı'nda, dijitalleşme, yeşil kalkınma ve yapay zeka gibi konular ele alındı. Etkinlik, çevrimiçi ve fiili katılımlı olarak 120 ülkeden 1.800'den fazla konuğu ağırladı.

ÇEKİM TARİHİ: 8 Kasım 2023

1. ANONS (İngilizce): YANG ZHİXİANG, Xinhua muhabiri

2. 2023 Dünya İnternet Konferansı'ndan çeşitli görüntüler

5. 2023 Dünya İnternet Konferansı'ndan çeşitli görüntüler

ANONS (İngilizce): YANG ZHİXİANG, Xinhua muhabiri:

"2023 Dünya İnternet Konferansı (WIC) Wuzhen Zirvesi, Çin'in Wuzhen kentinde devam ediyor. Bu yıl, WIC Wuzhen Zirvesi'nin 10. yıldönümü olma özelliğini taşıyor.

Bu yılki etkinlikte Küresel Kalkınma İnisiyatifi, dijitalleşme ve yeşil kalkınmaya doğru eşgüdümlü dönüşüm ve yapay zeka gibi alanlarda 20 alt forum yer alıyor."

"Herkese Fayda Sağlayacak Kapsayıcı ve Dirençli Bir Dijital Dünya Yaratmak: Siber Uzayda Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen zirve, bu yıl çevrimiçi ve fiili katılımlı olarak 120 ülke ve bölgeden 1.800'ü aşkın konuğu kendisine çekti.

Yabancı katılımcılar, 10 yıl önce zirvenin düzenlenmeye başlamasından bu yana elde edilen verimli sonuçların, dijital Çin'in inşasında hız kazanan ilerlemeye tanıklık ettiğini söyledi.

"Bu etkinlik son derece etkileyici. Etkinliğe tüm dünyadan birçok kişi katılıyor. Burada olmak harika.

Bu etkinliğin, Çin'in ülke olarak dijital dönüşüm ve internet yönetişimi gibi konularda sergilediği kararlılık ve bağlılığı ortaya koyduğunu düşünüyorum. Çin'in bu konu etrafında dünya ekonomisi ve ekosistemini iyileştirmeye yönelik kararlılık ve azmi inanılmaz. Çin'de düzenlenen Dünya İnternet Konferansı'nın daha nice başarılarını iple çekiyorum."

"Bu etkinliğin dijitalleşme ekonomisi açısından son derece faydalı ve önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu günlerde özellikle üretken yapay zeka gibi önemli teknolojilere yönelik stratejik gündem ve politikaların ele alınması için ortak toplantılar yapılması önemli. Gerçekleştirilecek ortak hedefleri anlamak, görüş alışverişinde bulunmak ve potansiyel sorunları tartışmak için teknolojik gelişimde gelecek vizyonuna yönelik olarak bu işbirlikçi uluslararası yaklaşıma sahip olmak son derece önemli.

Çin, araştırma sınırlarını ileriye taşımak ve aynı zamanda yeni dijital teknolojinin uygulanmasındaki potansiyel etik ve toplumsal sorunları ele almak için harika bir yer."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuzhen'den bildiriyor.(XHTV)