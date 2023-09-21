2023 Dünya İmalat Kongresi Hefei'de Başladı

2023 Dünya İmalat Kongresi, Çin'in Hefei şehrinde 'Daha iyi bir gelecek için akıllı imalat' temasıyla başladı. Kongrede sergiler, zirveler ve forumlar gibi etkinlikler düzenleniyor.

HEFEİ, 21 Eylül (Xinhua) -- 2023 Dünya İmalat Kongresi Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de "Daha iyi bir gelecek için akıllı imalat" temasıyla başladı.

Rekor sayıda katılımcının yer aldığı beş günlük kongrede sergiler, zirveler ve forumlar gibi etkinlikler yer alıyor.

Kongreye, 20'si yabancı büyükelçi ve diplomat olmak üzere yurtiçi ve yurtdışından 1.200'den fazla konuk katılıyor.

Büyükelçiler ve diplomatlar Salı günü Hefei'de elektrikli araç üreticisi NIO ve Çin'in önde gelen yapay zeka ve konuşma teknolojisi şirketi iFLYTEK'in de aralarında bulunduğu bazı yerel şirketleri ziyaret etti.

NIO standını ziyaret eden Güney Afrika'nın Çin Büyükelçisi Siyabonga C. Cwele, Çin'in dünyanın üretim başkenti olduğunu ve zamana ayak uydurduğu için lider konumuna geldiğini belirterek, "İmalat, gelişmekte olan ülkeler için son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Bu yıl 80.000 metrekarelik bir alanı kaplayan kongrede kuantum bilgisayarlar, roketler, yeni enerjili araçlar ve saatte maksimum 600 kilometre hızla hareket edebilen maglev trenleri de dahil olmak üzere çeşitli son teknolojiler sergileniyor.

Bu yılki kongrenin bir diğer önemli özelliği de etkinlik sırasında kullanılan tüm elektriğin yeşil elektrik ticareti mekanizması yoluyla satın alınan yüzde 100 temiz enerji olması. Öte yandan Anhui'de düzenlenen bu büyük etkinliğin tüm sürecinde ilk kez yeşil enerji kullanılıyor.

2018 yılından bu yana düzenlenen Dünya İmalat Kongresi 14.800'den fazla katılımcıyı kendine çekti. Kongrede, fiili yatırım değeri 1 trilyon yuanı (yaklaşık 139,4 milyar ABD doları) aşan toplamda 3.021 proje imzalandı.