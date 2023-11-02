2023 Dünya Genç Bilim İnsanları Zirvesi Wenzhou'da Başlıyor

Çin Bilim ve Teknoloji Derneği, 2023 Dünya Genç Bilim İnsanları Zirvesi'nin 11 Kasım'da Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinde başlayacağını duyurdu. Zirve, genç bilim insanlarına bilimsel inovasyon konularını tartışma ve etkileşimde bulunma fırsatı sağlayacak.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Derneği, 2023 Dünya Genç Bilim İnsanları Zirvesi'nin 11 Kasım'da Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinde başlayacağını duyurdu.

13 ana forum etkinliği, üç denizaşırı özel etkinlik ve 23 alt forum etkinliğinin yere alacağı zirve, tüm dünyadaki genç bilim insanlarına bilimsel inovasyon konularını tartışma ve etkileşimde bulunma fırsatı sağlayacak.

Zirvedeki ana forum etkinliklerinin odak noktası, sağlık ve yeni enerji gibi sektörlerin yanı sıra araştırma sonuçlarının uygulanması olacak.

Çin Bilim ve Teknoloji Derneği ile Zhejiang eyalet yönetiminin ortaklaşa başlattığı ve ev sahipliğini üstlendiği Dünya Genç Bilim İnsanları Zirvesi, 2019 yılından bu yana dört kez başarıyla düzenlendi.