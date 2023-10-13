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2023 Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı Fuzhou'da Başladı

Teknolojik inovasyon, ekipman imalatı ve endüstriyel işbirliği gibi alanlardaki bilgi birikimini bir araya getirmeyi amaçlayan 2023 Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı, Perşembe günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da başladı.