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2023 Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı Fuzhou'da Başladı

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Teknolojik inovasyon, ekipman imalatı ve endüstriyel işbirliği gibi alanlardaki bilgi birikimini bir araya getirmeyi amaçlayan 2023 Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı, Perşembe günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da başladı.

FUZHOU, 13 Ekim (Xinhua) -- Teknolojik inovasyon, ekipman imalatı ve endüstriyel işbirliği gibi alanlardaki bilgi birikimini bir araya getirmeyi amaçlayan 2023 Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı, Perşembe günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da başladı.

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Denizcilik Dünya Teknoloji Haberler

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