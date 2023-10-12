2023 Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı Fuzhou'da Başladı

Teknolojik inovasyon, ekipman imalatı ve endüstriyel işbirliği gibi alanlardaki bilgi birikimini bir araya getirmeyi amaçlayan 2023 Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı, Perşembe günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da başladı. Konferans, denizcilik ekipmanları sektörü için üst düzey bir uluslararası etkileşim ve işbirliği platformu sağlamayı amaçlıyor.

FUZHOU, 12 Ekim (Xinhua) -- Teknolojik inovasyon, ekipman imalatı ve endüstriyel işbirliği gibi alanlardaki bilgi birikimini bir araya getirmeyi amaçlayan 2023 Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı, Perşembe günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da başladı.

Fujian eyalet yönetimi, Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen dört günlük etkinlik, bu yıl "İnsanlığın Düşlerini Yeni Ufuklara Taşıma" temasıyla gerçekleştiriliyor. Konferans, denizcilik ekipmanları sektörü için üst düzey bir uluslararası etkileşim ve işbirliği platformu sağlamayı amaçlıyor.

Etkinlik sırasında Asya'daki gemi inşa teknolojileri, uluslararası derin su liman inşaatı ve dünya denizcilik medeniyeti gibi temalara odaklanan altı forum da düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında açılan sergide Çin'in denizcilik ekipmanları alanında son on yılda geliştirdiği en yeni ürünler, teknolojiler ve çözümler de sergilenecek.