2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda Teknoloji Odaklı Sergiler Yoğun İlgi Görüyor

2-6 Eylül tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS) forumlar, müzakereler ve zirveler de dahil olmak üzere 200'ün üzerinde çeşitli etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Fuarda en son teknolojilerle donatılmış elektrikli ve sürücüsüz araçların sergilendiği alanlar ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.