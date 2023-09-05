2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda İnsansı Robotlar Sergilendi
Beijing'deki Shougang Park'ta düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) sergilenen insansı robotlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
BEİJİNG, 5 Eylül 2023 (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Shougang Park'ta düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) sergilenen sürücüsüz robotaksi test aracı, 5 Eylül 2023.
"Açıklık, kalkınmayı getirir; işbirliği ise karşılıklı fayda sağlayan bir gelecek yaratır" temalı 2023 CIFTIS, 2-6 Eylül tarihleri arasında Beijing'de gerçekleştiriliyor. 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) sergilenen sürücüsüz robotaksi test aracı ziyaretçilerin beğenisini topladı.
(Fotoğraf: Liu Lingyi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji