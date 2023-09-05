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2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda İnsansı Robotlar Sergilendi

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Beijing'deki Shougang Park'ta düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) sergilenen insansı robotlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

BEİJİNG, 5 Eylül 2023 (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Shougang Park'ta düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) sergilenen sürücüsüz robotaksi test aracı, 5 Eylül 2023.

"Açıklık, kalkınmayı getirir; işbirliği ise karşılıklı fayda sağlayan bir gelecek yaratır" temalı 2023 CIFTIS, 2-6 Eylül tarihleri arasında Beijing'de gerçekleştiriliyor. 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) sergilenen sürücüsüz robotaksi test aracı ziyaretçilerin beğenisini topladı.

(Fotoğraf: Liu Lingyi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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