2023 Çin Ulusal Bilgisayar Kongresi Shenyang'da düzenlenecek

Çin Bilgisayar Federasyonu, 2023 Çin Ulusal Bilgisayar Kongresi'nin 26-28 Ekim tarihlerinde Shenyang'da düzenleneceğini açıkladı. Kongrede dijital altyapının geliştirilmesi ve Çin'in dijital inşasının desteklenmesi temasıyla teknolojik ilerlemeler ve sektör bilgileri paylaşılacak.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Askeri Tıp Üniversitesi'ne bağlı Xinqiao Hastanesi'ndeki bir laboratuvarda yapay zeka modeli tarafından yapılan kan hücresi testi sonuçlarını kontrol eden araştırma görevlisi, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xinqiao Hastanesi/Xinhua aracılığıyla)

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Bilgisayar Federasyonu, 2023 Çin Ulusal Bilgisayar Kongresi'nin 26-28 Ekim tarihlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da düzenleneceğini açıkladı.

"Dijital Altyapıyı Geliştirmek ve Çin'in Dijital İnşasını Desteklemek" temasıyla düzenlenecek olan kongrede küresel çapta uzmanlar, akademisyenler ve girişimciler en son teknolojik ilerlemeleri ve sektör bilgilerini paylaşacak.

Kongredeki teknik forumlar, akademik etkileşimi teşvik etmek amacıyla yapay zeka, güvenlik ve yazılım mühendisliği gibi 30'dan fazla alanı kapsayacak.

2003 yılında başlatılan etkinliğe bu yıl 10.000'den fazla katılım olması bekleniyor.