2023 Çin Siber Güvenlik Haftası Fuzhou'da Başladı

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinde düzenlenen 2023 Çin Siber Güvenlik Haftası'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Hafta boyunca temel bilişim altyapısının korunması, bulut bilişim hizmetlerinin güvenliği ve otomobil veri güvenliği gibi konular ele alınacak.

FUZHOU, 12 Eylül (Xinhua) -- 2023 Çin Siber Güvenlik Haftası'nın açılış töreni Pazartesi günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinde yapıldı.

11-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Siber Güvenlik Haftası, temel bilişim altyapısının korunması, bulut bilişim hizmetlerinin güvenliği ve otomobil veri güvenliği gibi konularda 14 alt foruma ve temalı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı, Çin Siber Uzay İdaresi, Eğitim Bakanlığı ve diğer departmanların ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Siber Güvenlik Haftası, ilgili tüm toplumsal kuruluşları harekete geçirmeyi, kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve siber güvenlik kapasitesini artırmayı amaçlıyor.