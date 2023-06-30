2023 Çin İnternet Medeniyeti Konferansı Xiamen'de düzenlenecek

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen şehrinde düzenlenecek olan 2023 Çin İnternet Medeniyeti Konferansı, bir ana forum, siber uzayda bütünlüğün geliştirilmesine yönelik bir forum, 12 alt forum ve bir dizi temalı etkinlikten oluşacak. Konferans, Çin'in internet medeniyetine yönelik fikirlerini sunmak, deneyim alışverişini ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek ve ilgili başarıları sergilemek için bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- 2023 Çin İnternet Medeniyeti Konferansı, 18-19 Temmuz tarihlerinde Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen şehrinde düzenlenecek.

Çin Merkezi Siber Uzay İşleri Komisyonu ve Çin Siber Uzay İdaresi Ofisi Başkan Yardımcısı Niu Yibing Perşembe günü Beijing'de düzenlediği basın toplantısında konferansın bir ana forum, siber uzayda bütünlüğün geliştirilmesine yönelik bir forum, 12 alt forum ve bir dizi temalı etkinlikten oluşacağını söyledi.

Alt forumlar içerik geliştirme, siber uzayda hukuka dayalı yönetişim, veri güvenliği, siber uzayda kişisel bilgilerin korunması ve algoritmaların yönetimi, uluslararası alışverişler, dijital yardımseverlik ve kültür turizminin geliştirilmesi gibi konuları kapsayacak.

Niu, iki gün sürecek etkinliğin, Çin'in internet medeniyetine yönelik fikirlerini sunmak, deneyim alışverişini ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek ve ilgili başarıları sergilemek için bir platform oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Konferansa Merkezi Siber Uzay İşleri Komisyonu Ofisi, Kültürel ve Etik İlerlemeyi Yönlendirme Merkezi Komisyonu, Çin Komünist Partisi Fujian Eyalet Komitesi ve Fujian Eyaleti Halk Yönetimi ortaklaşa ev sahipliği yapacak.