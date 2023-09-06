2023 Akıllı Çin Fuarı Chongqing'de Başladı

2023 Akıllı Çin Fuarı, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde başladı. Fuar, akıllı, bağlantılı yeni enerji araçlarına odaklanıyor ve yurtiçi ve yurtdışından 500'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor. Fuarda 84 yatırım projesi imzalandı.

1. Fuardan çeşitli görüntüler

2023 Akıllı Çin Fuarı, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde Pazartesi günü başladı.

Bugün sona erecek fuar bu yıl akıllı, bağlantılı yeni enerji araçlara odaklanıyor.

Fuar, akıllı endüstriler ve dijital ekonomi alanındaki en son teknolojilerini, ürünlerini ve uygulamalarını sergilemek üzere yurtiçi ve yurtdışından 500'den fazla katılımcının ilgisini çekti.

"İşbirliğini derinleştirmek istiyoruz, bu yüzden buradayız. Chongqing'deki Akıllı Çin Fuarı'na 4. kez katılıyoruz ve bu nedenle burada bizzat bulunabildiğimiz için mutluyuz.

Çin yeni enerjili araç sektöründe çok ilerlemiş durumda. Bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz ve çok sayıda Avusturyalı şirket var. Her zaman Çin'deki yeni gelişmelere ve pazar talebine uyum sağlamaları gerekiyor ve bence bizim görevimiz de bu tür zorluklarda onlara destek olmak."

"Beklentimiz insanların Samac hakkında bilgi sahibi olması. Henüz 2 yıl önce (Çin'de) açıldık, bu nedenle insanların ne yaptığımızı ve endüstriyel otomatik sektörüne neler sunabileceğimizi bilmelerini istiyoruz."

Organizatöre göre fuarda 213,8 milyar yuan (yaklaşık 29,4 milyar ABD doları) değerinde 84 yatırım projesi imzalandı.

2018'den bu yana Chongqing'de düzenlenen fuar, küresel akıllı teknoloji etkileşimini ve bu sektördeki uluslararası işbirliğini teşvik eden bir platform olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor.(XHTV)