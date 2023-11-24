2023 Aero Asia Fuarında Akrobasi Performansları Sergilendi

Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen 2023 Aero Asia fuarında, yaklaşık 20 ülke ve bölgeden katılımcıların hayranlık uyandıran akrobasi performansları sergilendi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhuhai'den bildiriyor.

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TARİH: 24 Kasım 2023

Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen ve yaklaşık 20 ülke ve bölgeden katılımcıları kendisine çeken 2023 Aero Asia fuarında hayranlık uyandıran akrobasi performansları sergilendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhuhai'den bildiriyor. (XHTV)