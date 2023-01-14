2022 yılının en güvenli otomobil modelleri açıklandı!

Euro NCAP her sene olduğu gibi bu sene de kendi sınıflarında en güvenli otomobil modellerinin listesini paylaştı.

Trafikteki otomobil sayısı her geçen gün artarken araçların güvenliği de daha fazla önem kazanmaya başladı. Bu yüzden otomobil şirketleri her yeni nesilde araçlarını daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Araçların ne kadar güvenli olduğunu ise Euro NCAP gibi bağımsız kuruluşlar test ediyor.

Euro NCAP, sınıfına göre en güvenli araçları paylaştı

Euro NCAP, her sene kendi kategorilerinde en iyi performansı gösteren otomobillerin bir listesini yayınlıyor. Her yıl aynı standartlara göre değerlendirilen araçlar kendi sınıflarına göre en güvenli otomobil olarak belirleniyor.

Euro NCAP, test ettiği araçları derecelendirmek için ise belirlediği dört farklı alandaki puanları göz önünde bulunduruyor. Yetişkin Yolcu, Çocuk Yolcu, Yaya ve Güvenlik Yardımı olarak belirlenen alanlarda araçların topladığı puanlara göre bir karşılaştırma yapılarak en güvenli otomobil modelleri belirleniyor.

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Teste giren araçların yalnızca standart güvenlik ekipmanlarına sahip olduğunu belirtmekte de fayda var. Opsiyonel olarak sunulan ekipmanlara dayalı testler ise bu karşılaştırmaya dahil edilmiyor. Bu testlerde en başarılı olan otomobiller ise 'Sınıfının En İyisi' ünvanını kazanıyor.

Euro NCAP yayınladığı son listede de araçları farklı sınıflara ayırarak her bir kategoride en iyi otomobili belirlemiş durumda. Bağımsız güvenlik testi kuruluşu bunun için ise Executive, Büyük Aile, Büyük SUV, Küçük Aile, Küçük SUV ve Elektrikli kategorilerini öne çıkarıyor.

2022 yılının sınıflarına en güvenli araçları

| Executive / Elektrikli – Tesla Model S

Yetişkin Yolcu: Yüzde 94

Çocuk Yolcu: Yüzde 91

Yaya: Yüzde 85

Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 98

| Büyük Aile – Hyundai IONIQ 6

Yetişkin Yolcu: Yüzde 97

Çocuk Yolcu: Yüzde 87

Yaya: Yüzde 66

Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 90

| Büyük SUV – WEY Coffee 01

Yetişkin Yolcu: Yüzde 91

Çocuk Yolcu: Yüzde 87

Yaya: Yüzde 79

Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 94

| Küçük Aile – ORA Funky Cat

Yetişkin Yolcu: Yüzde 92

Çocuk Yolcu: Yüzde 83

Yaya: Yüzde 74

Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 93

| Küçük SUV – Tesla Model Y

Yetişkin Yolcu: Yüzde 97

Çocuk Yolcu: Yüzde 87

Yaya: Yüzde 82

Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 98

Euro NCAP'in en güvenli otomobil listesi bu şekilde sıralanıyor. Peki bu listede sizi şaşırtan bir marka ya da model oldu mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.