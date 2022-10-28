2022'nin üçüncü çeyreğinde akıllı telefon pazarının lideri belli oldu!

Akıllı telefon pazarındaki rekabet gün geçtikçe artıyor. Ancak bazı markaların sevkiyatında zaman zaman sıkıntılar meydana gelebiliyor. Birden fazla uluslararası pazar araştırma firması, 2022'nin üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon sevkiyatlarının sonuçlarını açıkladı. Bununla birlikte lider yine şaşırtmadı.

Apple, büyüme kaydeden tek şirket oldu

Counterpoint Research, IDC (International Data Corporation) ve Canalys gibi uluslararası pazar araştırma firmaları, 2022'nin üçüncü çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatlarının sonuçlarını açıkladı. Rapor, 2022'nin üçüncü çeyreğinde yıldan yıla yüzde 9,7 düşüşle düştüğünü belirtiyor. Bununla birlikte Counterpoint Research yüzde 12'lik düşüş gösterirken IDC ve Canalys yüzde 9'luk bir sayıyı temsil ediyor.

Düşüş, sevkiyatların zayıflayan küresel talep ve ekonomik belirsizlikler arasındaki mücadene nedeniyle en büyük üçüncü çeyrek düşüşüne işaret ediyor. Bununla birlikte her üç araştırma firması da akıllı telefon pazarı sevkiyatlarındaki düşüşü çeşitli neden bağlıyor. Bunlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Çin-ABD gerilimi, artan enflasyon ve ulusal para birimlerinin düşmesi şeklinde.

Apple'ın ne kadar para kazandığı belli oldu!

OEM performansına gelince Apple, yıllık yüzde 2'lik büyüme kaydeden tek şirket oldu. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde teknoloji devi, 51,9 milyon sevkiyatla yüzde 17 pazar payına sahip. Samsung ise 64 milyon satış ve yüzde 21 pay ile üçüncü çeyrek pazarına liderlik ederken, yıllık bazda yüzde 8 geriledi.

Xiaomi ise yüzde 13.4 pay ve 40,5 milyon sevkiyatla üçüncü oldu. Yıllık olarak ise yüzde 8,6 düştü. Vivo ve OPPO, yüzde 25,9 milyon satış ve yüzde 8,6 akıllı telefon sevkiyatıyla dördüncü sırada yer aldı. Ayrıca her iki şirket de yüzde 26,3'lük çift haneli düşüşlerle karşı karşıya kaldı.

Genel olarak bakıldığı zaman Çinli markalar, Apple ve Samsung'un Rusya pazarından çıkışından fayda sağlamayı başardı. Beş OEM'in de her çeyrekte pozitif bir büyüme elde ettiğini de belirtmek gerekiyor. Bunun dışında listenin lideri ise yine şaşırtmadı. Genel olarak bakıldığında akıllı telefon pazarı sevkiyatı önemli bir düşüş yaşıyor.

Peki, siz akıllı telefon pazarı sevkiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu düşüşün en büyük sebebi ne? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!