2022'nin en popüler yazılım dilleri belli oldu!

2022 için en popüler yazılım dili hangisi? 70 binden fazla yazılımcı ile yapılan araştırma web teknolojilerini öne çıkardı.

Yazılım dünyası her geçen büyürken, kullanılan teknolojiler de değişiyor. Bilgisayar programcılığı konusunda popülerleşmiş Stack Overflow tarafından hazırlanan son rapor ise 2022'nin en popüler yazılım dillerini ortaya çıkardı. İşte en popüler ve en çok para kazandıran teknolojiler.

En popüler yazılım dili hangisi oldu?

Stack Overflow'un 70 binden fazla yazılımcı ile yaptığı yıllık anketi yayınlandı. En popüler yazılım dilinden en çok para kazandıran teknolojilere kadar birçok merak edilen konu cevaplandı. JavaScript, 2022 yılının en popüler programlama dili olmayı başardı. Hemen arkasında ise -her ne kadar yazılım dili olmasa da- HTML/CSS boy gösterdi.

HTML/CSS, Javascript ve Python, kodlamayı öğrenenler arasında en popüler diller olarak öne çıkıyor. Kodlamayı öğrenen kişilerin Python, C++ ve C'ye olan yönelimi, profesyonel geliştiricilerden daha fazla olmasıyla meraklandırdı.

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En çok kazandıran programlama dili ise Clojure oldu. Stack Overflow'un raporuna göre Clojure geliştiricilerinin ortalama maaşı 107 bin dolar civarında. Hemen arkasında ise 103 bin dolarla Erlang ve 95 bin dolar ile F# boy gösteriyor.

En popüler teknolojiler (2022)

JavaScript

HTML/CSS

SQL

Python

TypeScript

Java

Bash/Shell

C#

C++

PHP

En çok kazandıran teknolojiler (2022)

Clojure – 106 bin 644 dolar

Erlang – 103 bin dolar

F# – 95 bin 526 dolar

LISP – 95 bin dolar

Ruby – 93 bin dolar

Yazılımlara Blockchain ve Web3 konusu da soruldu. Geliştiriciler blockchain, kripto ve Web3 konusunda ortak bir düşünceye sahip değil. Araştırmaya göre yüzde 32'si olumlu, yüzde 31'i olumsuz ve yüzde 26'sı kararsız olduğunu söyledi.

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