2022'nin en çok para harcanılan uygulamaları belli oldu!

2022 yılında en çok indirilen mobil uygulama ve oyunlar açıklandı. Ayrıca bunlar için yapılan harcamalar da belli oldu.

2023 yılına gireli çok zaman geçmedi ve bununla beraber birçok platform, geçtiğimiz yılın enlerini açıkladı. Şimdi paylaşılan bir rapor ise, 2022'de en çok indirilen ve harcama yapılan mobil uygulamalarını gözler önüne seriyor.

Kullanıcılar, 2022'de mobil uygulamalar için ne kadar harcama yaptı?

Gelişen mobil dünyası ile birlikte abonelik sistemli uygulamalar artış görüldü. Kullanıcı harcamaları da bunu takip etti. Mobile yönelik raporlar sunan sunan Data.ai, 2022 yılında kullanıcıların mobil uygulamalarda toplam 167 milyar dolarlık harcama yaptığını açıkladı. Bu miktar, bir önceki yıla göre yüzde 2 düştü.

Raporda yer alan verilere bakacak olursak, 2022'de mobil oyunlar için yapılan harcamaların yüzde 5 seviyesinde bir düşüşle, 110 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Mobil uygulamalar için yapılan harcamalar ise yüzde 6'lık bir artışla 58 milyar dolar seviyesinde.

Dünyanın en değerli markaları belli oldu!

En fazla indirilen mobil uygulamalar

Instagram

TikTok

Facebook

WhatsApp Messenger

Snapchat

Telegram

CapCut

Facebook Messenger

WhatsApp Business

Spotify

En çok para harcanan mobil uygulamalar

TikTok

YouTube

Tinder

Disney+

HBO Max

Google One

piccoma

Bumble App

Tencent Video

iQIYI

En fazla indirilen mobil oyunlar

Subway Surfers

Free Fire

Ludo King

Stumble Guys

Candy Crush Saga

ROBLOX

Bridge Race

Race Master

My Talking Tom 2

8 Ball Pool

En fazla para harcanan mobil oyunlar

Honor of Kings

Genshin Impact

Candy Crush Saga

ROBLOX

Game For Peace

Coin Master

Pokemon GO

Uma Musume Pretty Derby

Three Kingdoms Tactics

Lineage W

İndirme sayısı ne kadar arttı?

2022'deki mobil uygulama indirme sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artarak 255 milyara yükseldi. Bunun yanı sıra, Android kullanıcılarının uygulamalarda geçirdiği süre ise bir önceki yıla oranla yüzde 9 artış göstererek toplam 4,1 trilyon saat oldu.

Mobil uygulama ve oyunların popülerleşmesi ile beraber reklamlar için yapılan ödemeler de oldukça arttı. Öyle ki 2022'de reklam göstermek için yapılan harcama, bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 artışla 336 milyar dolar oldu.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz..