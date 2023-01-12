2022'nin en çok para harcanılan uygulamaları belli oldu!
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2022 yılında en çok indirilen mobil uygulama ve oyunlar açıklandı. Ayrıca bunlar için yapılan harcamalar da belli oldu.
2023 yılına gireli çok zaman geçmedi ve bununla beraber birçok platform, geçtiğimiz yılın enlerini açıkladı. Şimdi paylaşılan bir rapor ise, 2022'de en çok indirilen ve harcama yapılan mobil uygulamalarını gözler önüne seriyor.
Kullanıcılar, 2022'de mobil uygulamalar için ne kadar harcama yaptı?
Gelişen mobil dünyası ile birlikte abonelik sistemli uygulamalar artış görüldü. Kullanıcı harcamaları da bunu takip etti. Mobile yönelik raporlar sunan sunan Data.ai, 2022 yılında kullanıcıların mobil uygulamalarda toplam 167 milyar dolarlık harcama yaptığını açıkladı. Bu miktar, bir önceki yıla göre yüzde 2 düştü.
Raporda yer alan verilere bakacak olursak, 2022'de mobil oyunlar için yapılan harcamaların yüzde 5 seviyesinde bir düşüşle, 110 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Mobil uygulamalar için yapılan harcamalar ise yüzde 6'lık bir artışla 58 milyar dolar seviyesinde.
Dünyanın en değerli markaları belli oldu!
En fazla indirilen mobil uygulamalar
TikTok
WhatsApp Messenger
Snapchat
Telegram
CapCut
Facebook Messenger
WhatsApp Business
Spotify
En çok para harcanan mobil uygulamalar
TikTok
YouTube
Tinder
Disney+
HBO Max
Google One
piccoma
Bumble App
Tencent Video
iQIYI
En fazla indirilen mobil oyunlar
Subway Surfers
Free Fire
Ludo King
Stumble Guys
Candy Crush Saga
ROBLOX
Bridge Race
Race Master
My Talking Tom 2
8 Ball Pool
En fazla para harcanan mobil oyunlar
Honor of Kings
Genshin Impact
Candy Crush Saga
ROBLOX
Game For Peace
Coin Master
Pokemon GO
Uma Musume Pretty Derby
Three Kingdoms Tactics
Lineage W
İndirme sayısı ne kadar arttı?
2022'deki mobil uygulama indirme sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artarak 255 milyara yükseldi. Bunun yanı sıra, Android kullanıcılarının uygulamalarda geçirdiği süre ise bir önceki yıla oranla yüzde 9 artış göstererek toplam 4,1 trilyon saat oldu.
Mobil uygulama ve oyunların popülerleşmesi ile beraber reklamlar için yapılan ödemeler de oldukça arttı. Öyle ki 2022'de reklam göstermek için yapılan harcama, bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 artışla 336 milyar dolar oldu.
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