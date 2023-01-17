2022 karnesi: Elektrikli otomobil satışında küresel rekor!

Geçtiğimiz 2022 yılı boyunca haberlerimizde elektrikli otomobil ve motosiklet pazarlarının giderek büyüdüğünü ve insanların gösterdiği ilginin her geçen gün arttığını paylaştık. Bugün de "2022 yılında tüm dünyada kaç adet elektrikli otomobil satıldı?" sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

2022 yılında tüm dünyada kaç adet elektrikli otomobil satıldı?

Birkaç gün önce Türkiye'de elektrikli otomobil pazar payının yüzde 168 oranında büyüdüğünü paylaştık. Bugün de küresel pazar ortalamalarının yüzde 68 olduğu açıklandı. Tabii Türkiye'nin oran olarak birçok ülkenin önünde olsa da adet bazında gerisinde kaldığını belirtelim.

Gelelim "2022 yılında tüm dünyada kaç adet elektrikli otomobil satıldı?" sorusunun yanıtına. Wall Street Journal tarafından paylaşılan habere göre 2022 yılında 7,8 milyon adete yakın elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu!

Bu sayı tek başına bir anlam ifade etmeyebilir. Lakin küresel pazarın tam olarak yüzde 10'unu oluşturuyor. Yani dünyada satılan her 10 otomobilden 1'i elektrikli. Bu oran Tesla'nın parladığı birkaç yıl öncesiyle kıyaslandığında kat be kat yükselişi temsil ediyor.

Öyle ki otomotiv şirketlerinin 2030-2035 yılına kadar tamamlamayı planladığı elektrikli dönüşümünün insanların yoğun ilgisi sayesinde birkaç yıl öne çekildiği anlamına geliyor. Tabii sayıların bu denli artmasının asıl nedeni Avrupa ve Asya pazarlarındaki yükseliş.

Örneğin, birçok kişinin adını ilk kez duyduğu BYD Auto, 2022 yılında 2. çeyrek sonrasında Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en çok elektrikli otomobil satan şirketi oldu. Bu satışların çok büyük bir kısmı da Çin ve Asya ağırlıklı pazarlarda gerçekleştirildi.

Tabii Avrupa'da da ilgi büyük. Her ne kadar Yunanistan gibi altyapı dönüşümünde geri kalan ülkelerde elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 2.35 seviyesinde olsa da Fransa'da yüzde 12, İngiltere'de yüzde 13.37, Hollanda'da yüzde 19.26 ve Norveç'te yüzde 79 seviyesinde.

Norveç gibi kuzey ülkelerinde bu dönüşümün hızlı olmasında nüfus, ekonomik alım gücü, altyapı ve yüzde 98'e varan yenilenebilir enerji kullanımı (96'sı hidroelektrik, yüzde 2 rüzgar ve termal sistemler) yani elektriğin petrole kıyasla tabiri caizse sudan ucuz olması gibi etkenler de mevcut.

Fakat yalnızca Avrupa'da durum böyle değil. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Asya pazarında da önemli bir değişim süregeliyor. Volkswagen Çin pazarı sorumlusu Ralf Brandstätter, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde elektrikli araç pazarının mevcut ivmeyle büyümeye devam etmesi halinde içten yanmalı motora sahip araçların satışının sıfırlanana dek düşeceğini söyledi.

Öyle ki 2022 yılında Çin'de satılan her 4 otomobilden 1'inin elektrikli veya hibrit olduğunu ve bu oranın 2023 yılında her 3 araçtan 1'i olacak şekilde yükseldiğini söylüyor. 2025 ile 2030 yılları arasında da hibrit modeller yerini tamamen elektrikli haleflerine devredecek.

Küresel değil de bölgesel pazarlara bakacak olursak; Elektrikli otomobiller bu yıl Avrupa'da satılan araçların yüzde 11'ini oluşturdu. Çin'de ise bu oran yüzde 19 seviyesine kadar çıkıyor. Tabii hibrit modeller işin içine katıldığında Avrupa pazar payı yüzde 20.3'e kadar yükseliyor.

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları! [Ocak 2023]

Birkaç yıl öncesine kadar pazarın hem üretim hem de satış tarafında liderliğini üstlenen ABD ise Avrupa ve Çin menşeili elektrikli otomobillerin rekabete katılmasıyla birlikte geride kaldı. 2022 yılı içerisinde ABD'de 807 bin 180 adet tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Bu da 2021 yılında yüzde 3.2'lik pazar payına sahip olan tamamen elektrikli otomobillerin yüzde 5.8'e kadar yükseldiği anlamına geliyor. Tabii başlıca markalar arasında hem ABD hem de küresel pazarda en etkin oyuncu hala Tesla.

Fakat BMW ve Mercedes gibi markaların geç ama hızlı adaptasyonları sayesinde Almanya'da 2022 yılında üretilen her 4 otomobilden 1'i elektrikli oldu. Bunun bir etkisi olarak da geçtiğimiz Aralık 2022'de ülke genelinde içten yanmalı modellerden çok elektrikli satışı gerçekleşti.

Tabii bu verilerin içerisinde ilgi çeken bir diğer detay da Ukrayna-Rusya savaşının etkisi oldu. Zira küresel ekonomiye etkisi, yükselen enerji maliyetleri, tedarik ve çip krizleri nedeniyle 0 otomobil satışlarında ABD'de yüzde 8, Avrupa'da da yüzde 7'lik bir düşüş yaşandı.

Ancak Çin pazarındaki yüzde 4'lük büyüme bunu bir nevi sübvanse etti. Bu nedenle küresel pazarda yüzde 1'lik bir küçülme yaşandığı ve toplamda 80.6 milyon otomobilin sattığı belirtiliyor. Buna rağmen elektrikli otomobilde yaşanan büyüme dikkatleri üzerine topladı.

Örneğin BMW satış sorumlusu Pieter Nota, geçtiğimiz yıl şirketin üretim adetinin yüzde 5 oranında azaldığını, ancak elektrikli üretiminin neredeyse ikiye katladığını söyledi. Ayrıca bu yükselişin 2023'te de devam edeceklerinden emin olduklarını, çünkü henüz yılın ilk çeyreği olmasına rağmen sipariş yağmuru olduğunu dile getirdi.

Benzer şekilde Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen de 2022 yılında 8,3 milyon otomobil ürettiklerini, yani yüzde 7 düştüğünü açıkladı. Fakat buna rağmen elektrikli otomobil üretimi yüzde 26 oranında artarak 572 bin 100 adete kadar yükseldi.

Son olarak bu ilgilin yalnızca otomobillerde olmadığını belirtelim. 2022 yılında dünya genelinde 10 milyon 500 bin adet elektrikli motosiklet satışı gerçekleşti. Sınırlı batarya barındırabilen, dolayısıyla menzilin biraz daha ön plana çıktığı bu araçlara gösterilen ilgi, 2025 yılına gelindiğinde satılan her 2 otomobilden 1'inin elektrikli veya hibrit olacağını destekliyor.

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