2022'de en çok satan akıllı telefon belli oldu!

Apple, 2022 için en çok satan 10 akıllı telefon listesine hakim oldu. Araştırmaya göre en popüler akıllı telefon belli oldu.

2022 yılına ilişkin akıllı telefon satış raporu ortaya çıktı. Apple ve Samsung arasındaki rekabetin kazananı ve ayrıca 2022 için en çok satan akıllı telefon modeli belli oldu. Peki genel pazarda nasıl bir hava hakimdi? İşte tüm detaylarıyla 2022'nin akıllı telefon satış raporu.

2022 için en popüler telefon iPhone 13 oldu

Counterpoint Research tarafından hazırlanan rapora göre 2022 yılı, Apple ve iPhone için başarılı bir dönem olarak geride kaldı. Yılın en çok satan 10 telefonundan sekizi iPhone'du. Buna karşılık iPhone 13, küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 5'ini ve iPhone satışlarının ise yüzde 28'ini oluşturdu.

Ayrıca tanıtıldığı tarih (Eylül 2021) ile Ağustos 2022 arasında ABD, İngiltere, Çin, Almanya ve Fransa gibi büyük ülkelerin akıllı telefon listelerinde birinci sırada boy gösterdi. iPhone 13 Pro Max, küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 2,8'ini oluşturarak ikinci sırada yer aldı. Üçüncülük koltuğunda global pazarın yüzde 1,7'sini alan iPhone 14 Pro Max oturdu.

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iPhone 14 Pro Max aynı zamanda bir ilki de temil ediyor. Araştırmaya göre iPhone 14 Pro Max, tarihte ilk defa bir Pro Max modelinin Pro ve muadillerini geride bıraktığına şahitlik etti. Bu, Apple'ın daha pahalı modeli daha fazla kullanıcıya sattığı anlamına geliyor.

Dördüncü sırada Samsung Galaxy A13 yer aldı. 2022'de en çok satan beşinci model ise iPhone 13 Pro oldu. İlginç olarak, Ekim 2020'de piyasaya sürülen iPhone 12, 2022'nin en çok satan altıncı telefonu olmayı başardı.

İşte 2022'de en çok satan 10 akıllı telefon:

iPhone 13 – Yüzde 5

iPhone 13 Pro Max – Yüzde 2.6

iPhone 14 Pro Max – Yüzde 1.7

Samsung Galaxy A13 – Yüzde 1.6

iPhone 13 Pro – Yüzde 1.6

iPhone 12 – Yüzde 1.5

iPhone 14 – Yüzde 1.4

iPhone 14 Pro – Yüzde 1.2

iPhone SE (2022) – Yüzde 1.1

Samsung Galaxy A03 – Yüzde 1.1

Araştırmaya göre iPhone 12 modeli, yaklaşık üç yaşında olmasına rağmen ABD, Çin ve Japonya'da popüler olmaya devam etti. Ayrıca iPhone SE (2022) dokuzuncu sırada yer alırken, Samsung Galaxy A03 listeyi tamamladı.

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