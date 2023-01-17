2022'de en çok okunan Wikipedia makaleleri belli oldu!
Teknoloji Haberleri
2022 yılında Wikipedia'da en çok okunan makaleler belli oldu. Listenin başındaki konu ise oldukça dikkat çekti.
Wikipedia ya da Türkçe adıyla Vikipedi, günümüzün en popüler internet ansiklopedilerinden birisi. Milyonlarca içeriği barındıran bu sitede, kullanıcılar tarafından 2022 yılında en çok okunan makaleler belli oldu.
2022 yılında en çok okunan Wikipedia makalesi, Cleopatra oldu!
Dublin Üniversitesi'nde sosyolog olan Taha Yasseri, her yıl Wikipedia'da en fazla görüntülenen makaleleri paylaşıyor. 2022'ye ait paylaşılan verilere baktığımızda ise en çok okunan makale, 55 milyon 882 bin görüntülenme ile Cleopatra oldu.
En çok okunan ikinci makale ise 54 milyon 10 bin kez görüntülenme ile Amerikalı suçlu Jeffrey Dahmer oldu. 2022 yılının Şubat ayında başlayan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da Wikipedia'da en çok okunanlar arasında.
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2022 yılında en çok okunan Wikipedia makaleleri şu şekilde sıralandı;
(2022 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali)50 milyon 31 bin4Deaths in 2022 (2022 yılında ölenler)46 milyon 512 bin52022 FIFA World Cup46 milyon 453 bin6Elizabeth 2 (2. Elizabeth)43 milyon 566 bin7YouTube39 milyon 227 bin8Elon Musk27 milyon 875 bin9Vladimir Putin25 milyon 464 bin10Bible23 milyon 730 bin11Ukraine (Ukrayna)23 milyon 558 bin12Cristiano Ronaldo22 milyon 693 bin13Skathi (uydu)22 milyon 445 bin14Lionel Messi21 milyon 708 bin15Johnny Depp19 milyon 897 bin16FIFA World Cup (FIFA Dünya Kupası)19 milyon 828 bin17Microsoft Office19 milyon 408 bin18XXX: Return of Xander Cage18 milyon 806 bin19Amber Heard18 milyon 787 bin20Wikipedia18 milyon 512 bin En çok okunan makalenin Cleopatra olması, sosyal medyada gündem oldu. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi, aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraMakaleOkunma Sayısı1Cleopatra55 milyon 882 bin2Jeffrey Dahmer54 milyon 10 bin32022 Russian invasion of Ukraine
Dublin Üniversitesi Wikipedia Ukrayna Rusya Teknoloji Haberler
(2022 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali)50 milyon 31 bin4Deaths in 2022
(2022 yılında ölenler)46 milyon 512 bin52022 FIFA World Cup46 milyon 453 bin6Elizabeth 2
(2. Elizabeth)43 milyon 566 bin7YouTube39 milyon 227 bin8Elon Musk27 milyon 875 bin9Vladimir Putin25 milyon 464 bin10Bible23 milyon 730 bin11Ukraine
(Ukrayna)23 milyon 558 bin12Cristiano Ronaldo22 milyon 693 bin13Skathi (uydu)22 milyon 445 bin14Lionel Messi21 milyon 708 bin15Johnny Depp19 milyon 897 bin16FIFA World Cup
(FIFA Dünya Kupası)19 milyon 828 bin17Microsoft Office19 milyon 408 bin18XXX: Return of Xander Cage18 milyon 806 bin19Amber Heard18 milyon 787 bin20Wikipedia18 milyon 512 bin
En çok okunan makalenin Cleopatra olması, sosyal medyada gündem oldu. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi, aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.