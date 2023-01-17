2022'de en çok okunan Wikipedia makaleleri belli oldu!

2022 yılında Wikipedia'da en çok okunan makaleler belli oldu. Listenin başındaki konu ise oldukça dikkat çekti.

Wikipedia ya da Türkçe adıyla Vikipedi, günümüzün en popüler internet ansiklopedilerinden birisi. Milyonlarca içeriği barındıran bu sitede, kullanıcılar tarafından 2022 yılında en çok okunan makaleler belli oldu.

2022 yılında en çok okunan Wikipedia makalesi, Cleopatra oldu!

Dublin Üniversitesi'nde sosyolog olan Taha Yasseri, her yıl Wikipedia'da en fazla görüntülenen makaleleri paylaşıyor. 2022'ye ait paylaşılan verilere baktığımızda ise en çok okunan makale, 55 milyon 882 bin görüntülenme ile Cleopatra oldu.

En çok okunan ikinci makale ise 54 milyon 10 bin kez görüntülenme ile Amerikalı suçlu Jeffrey Dahmer oldu. 2022 yılının Şubat ayında başlayan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da Wikipedia'da en çok okunanlar arasında.

Wikipedia kripto paralara dur dedi!

2022 yılında en çok okunan Wikipedia makaleleri şu şekilde sıralandı;