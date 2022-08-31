2022'de e-ticaret sitesi kurmak mantıklı mı? İlk adımı nasıl atarsınız?

Türkiye'de bir e-ticaret sitesi kurmak mantıklı mı? Uygulamanız gereken adımlar neler? İşte başlamak için ihtiyacınız olan her şey.

Teknoloji ve internet, hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Haberleşme, sosyalleşme, günlük aktiviteler ve hatta iş dünyası bile artık sanal dünyada gerçekleşiyor. Durum böyle olunca da para kazanmak isteyen insanlar için yeni yollar açılıyor. Pek çoğumuzun aklına gelen ilk seçenek ise e-ticaret oluyor. Peki e-ticarete atılmak gerçekten de mantıklı mı? İşte ayrıntılar…

E-ticaret sitelerinin pazar hacmi her geçen yıl büyüyor

Dilerseniz ilk olarak "E-ticarete atılmak gerçekten de mantıklı mı?" sorusu ile başlayalım. Bu soruya her ne kadar uzun bir cevabımız olsa da işleri basit tutmak adına evet diyebiliriz. Ancak her iş gibi bu sektörün de çeşitli artıları ve eksileri var.

E-ticaretin artıları neler?

E-ticaret sitesi açmak ya da halihazırda var olan bir pazar yerine katılmak, geleneksel yöntemlere göre çok daha düşük maliyetlidir.

Zaman tasarrufu sağlarsınız. Sabah açıp akşam kapatacağınız bir dükkan yerine, 7/24 açık bir mağazaya sahip olursunuz.

Sunacağınız kampanya ve indirimlerle elde kalan ürünlerinizi eritebilir, stoklarınızdan kurtulabilirsiniz.

Artık müşterileriniz, mahallenizin kısıtlı nüfusuyla sayılı değildir. Türkiye'nin her yerinden size ulaşılabilir.

Ürün çeşitliliği konusunda daha geniş olabilirsiniz farklı kategorilerde yüzlerce ürün sunabilirsiniz.

Sosyal medya ve memnun müşteriler sayesinde marka bilincinizi daha kolay arttırırsınız.

E-ticaretin eksileri neler?

Rekabet oranı çok daha yüksektir. Artık mahallenizin esnafıyla değil, tüm Türkiye'deki satıcılarla yarış içindesiniz.

Farklı ülkelere ihracat yapmak, çeşitli vergi düzenlemelerine maruz kalmanıza neden olabilir.

Kargo başınıza ciddi bir bela olabilir. Yolda yaşanacak bir aksilik, ürünün zarar görmesine ve kötü puanlara neden olabilir.

Kullanıcı ile mesaj ve mail yoluyla kurulan iletişim, gerçek hayatta olduğu kadar güçlü olmayacaktır.

Sattığınız ürünlere verilen puanlar, gelecekteki satışları etkiler.

Bir e-ticaret sitesi sahibi değilseniz ve başkasının açık pazar yerini kullanıyorsanız, fiyat karşılaştırma araçları müşterilerinizin farklı satıcılara gitmesine neden olabilir.

Günün sonunda burada yazan ve yazmayan tüm detayları incelemeli ve kararınızı dikkatli düşünerek vermelisiniz. Eğer bu işe girmeye karar verirseniz, önünüzde iki kritik seçenek kalıyor.

Türkiye'de ya da diğer ülkelerdeki platformların açık pazar yerlerinde bir satıcı olabilirsiniz. Oldukça kolay olan bu işlem neredeyse sıfır masraf satış yapma imkanı sunsa da kazancınızın bir kısmını aracı platforma vermenize neden oluyor.

Ya da bunun yerine bir e-ticaret sitesi kurarak, tam anlamıyla kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Dışa bağımlılığı oldukça azaltacak olan bu durum, başarınıza bağlı olarak size ciddi kazançlar sağlar.

Türkiye'nin e-ticaret pazarı rekor kırıyor!

E-ticaret sitesi açanların dikkat etmesi gerekenler

Tabii ki de bir e-ticaret sitesi kurmanız, anında başarılı olacağınız anlamına gelmiyor. Gerekirse reklam vermeli, sosyal medya hesapları açarak yönetmeli ve paylaştığınız içeriklerle marka bilinirliğini artırmalısınız.

Örneğin son zamanlarda pek çok küçük işletme sahibi, TikTok ve Instagram gibi platformlarda popüler olacak videolar aracılığı ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Ancak stratejinizi belirlerken dikkat etmeniz gereken pek çok değişken var.

E-ticaret sitesi açanların dikkat etmesi gerekenler

Tabii ki de bir e-ticaret sitesi kurmanız, anında başarılı olacağınız anlamına gelmiyor. Gerekirse reklam vermeli, sosyal medya hesapları açarak yönetmeli ve paylaştığınız içeriklerle marka bilinirliğini artırmalısınız. Örneğin son zamanlarda pek çok küçük işletme sahibi, TikTok ve Instagram gibi platformlarda popüler olacak videolar aracılığı ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Anacak strateji yaparken de dikkat etmeniz gereken pek çok değişken var.

Hedef kitlenizi belirlerken dikkat edin

Bir ürünün pazarlamasını ve satışını yaparken hedef kitlesi belirlemek önemlidir. Sadece 20-30 yaş aralığındaki kadınlara hitap eden bir ürünü her yaştan ve cinsiyetten insana pazarlamak istemezsiniz. Bu nedenle analizinizi düzgün yapmanız gerekiyor.

Müşterilerinizin yaş aralığı ve meslekleri nedir, nerede yaşıyorlar ve ne tür ilgi alanları var? bilmelisiniz.

Ayrıca hedef kitle seçerken, aşina olduğunuz kişileri seçmek iyi bir fikir olabilir. Ürünleri başarılı bir şekilde oluşturmak, satmak ve pazarlamak için müşteri tabanınızı gerçekten tanımanız ve anlamanız gerekir.

Trendleri ve popüler ürünleri takip edin

Tutkulu ya da uzmanı olduğunuz bir ürünü satmak size iyi bir fikir gibi gelebilir. Her ne kadar bunda yanlış bir şey olmasa da popüler olan ürünler size çok daha büyük bir kazanç sağlama potansiyeline sahip. Google Trends gibi araçlarla popüler arama terimlerini kontrol edin. Ayrıca sosyal medya da size bu bilgi sahibi olmanızda yardımcı olacaktır.

Lojistik anlamında kolay taşınır ürünler tercih edin

E-ticaretin en çok can sıkan sorunlarından biri de kargodur. Taşıyacağınız ürünün yolda zarar görme ihtimali, alacağınız puanları olumsuz etkiler. Bu nedenle bir ürün satmaya karar vermeden önce onu ne kadar kolay taşıyabileceğinizi düşünün.

Burada bir diğer mesele de ürünü tedarik etmek. Stok sıkıntıları, özellikle de müdavim diyebileceğimiz müşteri kitlelerini etkiler. Sadece müşterilerin değil, sizin de ürünlere kolay ulaşmanız önemli. Böylelikle tedarik zincirinde sorun yaşamazsınız ve kazanç kaybı olmaz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? E-ticaret sitesi kurmak ya da açık pazar yerlerine dahil olmak, tercihiniz hangisi. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.