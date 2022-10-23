2022'de alınabilecek en iyi Xioami modelleri!
Teknoloji Haberleri
2022 yılı bitmeden Android akıllı telefon almayı planlayanlar için en iyi Xiaomi modelleri şeklindeki kısa listemizi paylaşıyoruz.
Xiaomi, akıllı telefon piyasasına ilk girdiğinde yılda ancak bir veya iki model çıkarıyordu. Bu sayı zamanla giderek arttı. Günümüzde ise o kadar fazla cihaz üretiyor ki bunların bazılarını Redmi ve POCO şeklinde 2 farklı markanın adı altında satışa sunuyor. Peki 2022 yılında bir Xiaomi akıllı telefon almak istesek en mantıklı seçimler hangileri olurdu?
En iyi Xiaomi modelleri – 2022
Xiaomi, artık her yıl sayamayacağımız kadar akıllı telefon modeli tanıtıyor. Tabii bunların bir kısmı belirttiğimiz gibi başka markaların isimleri altında bazıları da yalnızca belirli ülkelere ve bölgelere özel olarak satışa sunuluyor.
Bu durumun hem avantajları hem de dezavantajları var. En büyük avantaj olarak neredeyse her fiyata ve bütçeye uygun ve de kendi içerisinde rekabet ortamı olan bir ürün gamı oluşunu verebiliriz. Örneğin orta segmentte performans için amiral gemisi işlemcili bir model ya da en iyi ekran deneyimini sunan başka bir versiyonu nu bulabilirsiniz.
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Fakat dezavantaj olarak da yine bu ürün sayısını veriyoruz. Zira Apple gibi 4 model yapmak yerine 20 ürünü birden piyasaya sürünce bunların tamamına hızlı güncelleme desteği vermek imkansız bir hal alıyor. Üstelik her yıl bir o kadar daha cihaz gelince işler çığırından çıkabiliyor. Bu nedenle her segmentten yalnızca bir cihazı belirledik. İşte en iyi Xiaomi modelleri…
Amiral gemisi: Xiaomi 12 Pro
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Orta segment: Xiaomi 12 Lite Cihazı satın almak ve güncel fiyatını öğrenmek için burayı tıklayabilirsiniz. Uygun bütçeli giriş seviyesi: Redmi Note 11 Pro+ 5G Cihazı satın almak ve güncel fiyatını öğrenmek için burayı tıklayabilirsiniz. Sizce En iyi Xiaomi modelleri hangileri? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Ekran: 120Hz yenileme hızını destekleyen 2K çözünürlükte 6.73 inç AMOLED ekranİşlemci: 4nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1RAM: 8 GB / 12 GBDepolama: 128 GB / 256 GBArka Kamera: 50 Megapiksel + 50 Megapiksel + 50 MegapikselÖn Kamera: 32 MegapikselPil: 4.600 mAh / 120W hızlı şarj – 50W kablosuz şarjİşletim sistemiAndroid 12 / MIUI 13
İşlemci: Snapdragon 778GEkran: 6.55 inç, 120Hz ekran tazeleme hızı, FullHD Plus, OLED panelRAM ve depolama: 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAMKamera: 108 Megapiksel ana kamera, 9 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro sensörü, 32 Megapiksel ön kameraDiğer: Ekran altı parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör
Ekran: 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6.67 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 320 Hz dokunmatik hassasiyetİşlemci: MediaTek Dimensity 920RAM: 6 ve 8 GB LPDDR4X RAMDepolama: 128 GB ve 256 GB UFS 3.1Arka Kamera: 108 Megapiksel Samsung ISOCELL HM2 sensörlü f/1.89 ana kamera+ 8 Megapiksel Sony IMX355 sensörlü ultra geniş açı+ 2 Megapiksel derinlik kamerasıÖn Kamera: 16 MegapikselPil: 4.500 mAh / 120W hızlı şarj / Type-CBağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5Gİşletim sistemi: MIUI 12.5, Android 11
Xiaomi Teknoloji Haberler
Orta segment: Xiaomi 12 Lite
Cihazı satın almak ve güncel fiyatını öğrenmek için burayı tıklayabilirsiniz.
Uygun bütçeli giriş seviyesi: Redmi Note 11 Pro+ 5G
Cihazı satın almak ve güncel fiyatını öğrenmek için burayı tıklayabilirsiniz.
Sizce En iyi Xiaomi modelleri hangileri? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!