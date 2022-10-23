2022'de alınabilecek en iyi Xioami modelleri!

Xiaomi, akıllı telefon piyasasına ilk girdiğinde yılda ancak bir veya iki model çıkarıyordu. Bu sayı zamanla giderek arttı. Günümüzde ise o kadar fazla cihaz üretiyor ki bunların bazılarını Redmi ve POCO şeklinde 2 farklı markanın adı altında satışa sunuyor. Peki 2022 yılında bir Xiaomi akıllı telefon almak istesek en mantıklı seçimler hangileri olurdu?

En iyi Xiaomi modelleri – 2022

Xiaomi, artık her yıl sayamayacağımız kadar akıllı telefon modeli tanıtıyor. Tabii bunların bir kısmı belirttiğimiz gibi başka markaların isimleri altında bazıları da yalnızca belirli ülkelere ve bölgelere özel olarak satışa sunuluyor.

Bu durumun hem avantajları hem de dezavantajları var. En büyük avantaj olarak neredeyse her fiyata ve bütçeye uygun ve de kendi içerisinde rekabet ortamı olan bir ürün gamı oluşunu verebiliriz. Örneğin orta segmentte performans için amiral gemisi işlemcili bir model ya da en iyi ekran deneyimini sunan başka bir versiyonu nu bulabilirsiniz.

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Fakat dezavantaj olarak da yine bu ürün sayısını veriyoruz. Zira Apple gibi 4 model yapmak yerine 20 ürünü birden piyasaya sürünce bunların tamamına hızlı güncelleme desteği vermek imkansız bir hal alıyor. Üstelik her yıl bir o kadar daha cihaz gelince işler çığırından çıkabiliyor. Bu nedenle her segmentten yalnızca bir cihazı belirledik. İşte en iyi Xiaomi modelleri…

Amiral gemisi: Xiaomi 12 Pro

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