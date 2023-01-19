2022 akıllı telefon pazarının satış sonuçları açıklandı: Zirve isim şaşırtmadı

Akıllı telefonlar, kullanım alanının artmasıyla birlikte neredeyse tüm dünyada ihtiyaç haline geldi. Fakat pandeminin neden olduğu küresel ekonomik kriz ve çip sorunu nedeniyle Canalys'in 2022 raporuna göre sevkiyatlar için düşüş söz konusu. Canalys, akıllı telefon pazarı için 2022 dördüncü çeyrek raporunu yayınlandı. Peki, 2022 yılının son çeyreğinde akıllı telefon pazarında neler oldu? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Apple, akıllı telefon pazarında 2022 yılını zirvede kapattı

Canalys'in raporuna göre dünya çapında 2022 yılının son çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatları yüzde 17 düştü. Bu rakam, 2022 yılının genelinde ise yüzde 11 olarak belirlendi. Toplam satışlar 2022 yılında pazarın geneli için 1,2 milyarın altında seyretti. Tüm bunlara ek bir de Apple'ın iPhone 14 serisinde yaşadığı üretim krizine rağmen son çeyreği zirvede kapattı.

Teknoloji devi firma, özellikle son çıkardığı iPhone 14 serisinde 2022 son çeyrekte yüzde 25 gibi önceki yıllara göre büyük bir payla zirveye oturdu. Firmanın en büyük rakibi Android alanında en iyi gösterilen Samsung ise yüzde 20 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Samsung'un bu başarısının arkasında ise özellikle katlanabilir akıllı telefon pazarındaki başarı etkili oldu.

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Xiaomi, 2022 son çeyrekte de senenin tamamında da seyrettiği gibi düşüşe geçti ve yüzde 11 payla üçüncü sırada kaldı. Teknoloji şirketi, ABD tarafından uğradığı ambargolar nedeniyle son yıllardaki düşüşün önüne geçemiyor. Xiaomi'nin ardından ise sırasıyla OPPO yüzde 10 Vivo ise yüzde 8 ile ilk beşte yer almayı başardı.

Canalys'ten LE Xuan Chiew 2022 dördüncü çeyrek araştırma raporu için şu sözleri aktardı:

"Tedarikçiler, yeni pazar gerçekliğine uyum sağlamak için maliyetleri düşürüyor. Hem kanal ortakları hem de satıcılar için zorlu pazar koşulları kolayca zorlu müzakerelere yol açabileceğinden kanalla güçlü ortaklıklar kurmak pazar paylarını korumak için önemli olacaktır."

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 2023 yılında akıllı telefon pazarında neler göreceğiz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.