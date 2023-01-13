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2016 yılında Apple'ın internet sitesi nasıldı?

Teknoloji Haberleri

2016 yılında Apple'ın internet sitesi nasıldı?

iPhone 6s, Apple Watch, iPad Pro, iPad mini 4 gibi cihazların ilk ortaya çıktığı 2016 yılındaki Apple Türkiye web sitesine götürüyoruz.

Bugün sizleri iPhone 6s, Apple Watch, ilk nesil iPad Pro, iPad mini 4 gibi cihazların ilk ortaya çıktığı 2016 yılındaki Apple Türkiye web sitesine götürüyoruz.

2016 yılında Apple'ın internet sitesi nasıldı?

Kavisli ilk iPhone modeli iPhone 6s, A9 Bionic işlemcisine sahip, döneminin en güçlü telefonlarından biriydi. Bir diğer tarafta ise birinci nesil iPad Pro 9.7 inç ekranı ve ilk Apple Pencil destekli aygıt olarak karşımıza çıktı.

Apple TV, iPad mini 4, iMac, ilk nesil Apple Watch ise artık şirket tarafından emekli edilse de, 2016 yılı itibariyle hem daha çok rağbet görüyor hem de fiyat olarak daha da ulaşılabilirdi. Tabi ki o zamanki cihazların donanım ve maliyetleri şimdiki cihazlarla aynı olmadığını da belirtmek gerekiyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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