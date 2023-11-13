200 Megapiksel Çözünürlüklü En İyi Akıllı Telefonlar

Akıllı telefon dünyasında en büyük rekabet, 200 Megapiksel çözünürlüğe sahip telefonlar arasında yaşanıyor. Samsung Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 12T Pro, Honor 90 Pro, Redmi Note 13 Pro+ ve Infinix Zero Ultra gibi modeller en iyi kameralara sahip telefonlar arasında yer alıyor.

Akıllı telefon dünyası, teknolojideki en büyük rekabete ev sahipliği yapıyor. Hal böyle olunca şirketler, birbirinden güçlü donanımlarla birbirleriyle yarışıyor. İçeriğimizde de 200 Megapiksel çözünürlüğe sahip en iyi akıllı telefonları listeledik.

200 Megapiksel çözünürlüklü en iyi akıllı telefonlar

Öncelikle Megapiksel (milyon piksel) ile ifade edilen kamera çözünürlüğünün fazla olması, çekilen fotoğraflardaki noktaların sayısını arttırır. Bu durum daha kaliteli bir görsel elde etmemizi sağlar. Ancak kaliteli görseller elde etmek için yüksek çözünürlüklü kameraların tek şart olmadığını da belirtelim. İşte listelediğimiz telefonlar;

Samsung Galaxy S23 Ultra

Listemizin başında Android dünyasının en iddialı cihazı bulunuyor.Donanımıyla üst düzey olan, hatta kimi performans testlerine göre iPhone 14 serisinden bile güçlü olan cihaz arka panelinde dörtlü bir kamera dizilimiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. 200 Megapiksel ISOCELL HP2 ana kameraya 12 Megapiksel ultra geniş açı, 10 Megapiksel telefoto kamera ve 10 Megapiksel periskop telefoto kamera dizilimi eşlik ediyor

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi, akıllı telefon dünyasında önemli bir yer ediniyor. Şirket, ürettiği orta ve amiral gemisi telefonlarla pazardaki yerini her geçen gün geliştiriyor. Şirket, geçtiğimiz yılın Ekim ayının ilk haftasında Xiaomi 12T Pro modeliyle 200 Megapiksel sensör ailesine giriş yaptı. Xiaomi 12T Pro, f/1.69 diyafram açıklığına ve Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğine sahip 200 Megapikselkamera ile sektörün en iyi kamerasına sahip modelleri arasında yerini aldı.

Honor 90 Pro

Huawei'den ayrılarak bağımsız bir şirket olarak yoluna devam eden Honor, son dönemde adeta sıçrama gerçekleştiriyor. Şirketin geçtiğimiz Mayıs ayında tanıttığı Honor 90 Pro'nun ön tarafında 50 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüklerinde çift kamera bulunuyor. Arka tarafında ise 200 Megapiksel ana kamera, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) teknolojisi ile desteklenen 32 Megapiksel telefoto lens ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera şeklinde. Hem ön hem de arka kamera ile 4K'da 30 FPS video kaydı alabilmek mümkün.

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Redmi Note 13 Pro+ ve Redmi Note 12 Pro+

Xiaomi adı altında markalaşan Redmi, Note serisiyle ülkemizde de büyük bir beğeni topluyor. Şirket, Redmi Note 13 Pro+ modelinin arka panelinde 200 Megapiksel Samsung ISOCELL HP3 lens kullandı. Öyle ki şirket, modelin selefi olan Redmi Note 12 Pro+'ta da OIS özellikli 200 megapiksel Samsung HPX'e yer vermişti.

Infinix Zero Ultra

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi Infinix, adını duyurmaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz yılın Eylül ayında 200 megapiksel kamerayla sahne aldı. 180W Thunder Charge dikkatleri çeken modelin ana kamerası, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksellik kamerayla donatıldı.