20.000 TL Altında En İyi Akıllı Telefon Modelleri
Akıllı telefonlar, günümüzde en önemli ihtiyaçlardan birisi. Cebe sığabilecek bir boyuta sahip bu elektronik ürün, bankacılıktan alışverişe, eğitimden iletişime kadar birçok alanda hayatımızın vazgeçilmezi. Biz de bu içeriğimizde 20 bin TL altında fiyata sahip en iyi telefon modellerini sizin için bir araya getirdik. İşte 20.000 TL bütçeye uygun akıllı telefon önerisi…
Akıllı telefonlar, günümüzde en önemli ihtiyaçlardan birisi. Cebe sığabilecek bir boyuta sahip bu elektronik ürün, bankacılıktan alışverişe, eğitimden iletişime kadar birçok alanda hayatımızın vazgeçilmezi. Biz de bu içeriğimizde 20 bin TL altında fiyata sahip en iyi telefon modellerini sizin için bir araya getirdik. İşte 20.000 TL bütçeye uygun akıllı telefon önerisi…
20 bin TL – en iyi akıllı telefon önerisi
Son yıllarda Türkiye'de artan döviz kuru ve yükselen enflasyon nedeniyle pek çok ürün zamlandı. Akıllı telefonlar da bundan nasibini aldı. Bu bağlamda yeni bir cihaz satın alırken fiyatına karşılık en yüksek performansı verecek model araştırılıyor. Biz de 20.000 TL için akıllı telefon önerisi yaparken bunu göz önünde bulundurduk.
20.000 TL bütçeye uygun akıllı telefon önerilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
Ekran: 6.67 inç OLED, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
RAM: 12 GB
Depolama: 512 GB
Ön Kamera: 16 Megapiksel
Arka Kameralar: 200 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel
Batarya: 5000 mAh / 67W
Samsung Galaxy A54
İşlemci: Samsung Exynos 1380
Ekran: 6.4 inç Super AMOLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
RAM: 8 GB
Depolama: 256 GB
Ön Kamera: 32 Megapiksel
Arka Kameralar: 50 Megapiksel + 12 Megapiksel + 5 Megapiksel
Batarya: 5.000 mAh / 25W
POCO X6 Pro 5G
İşlemci: Dimensity 8300-Ultra
Ekran: 6.67 inç AMOLED, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
RAM: 12 GB
Depolama: 512 GB
Ön Kamera: 16 Megapiksel
Arka Kameralar: 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel
Batarya: 5000 mAh / 67W
Honor X9a
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
Ekran: 6.67 inç OLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB
Ön Kamera: 16 Megapiksel
Arka Kameralar: 64 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel
Batarya: 5100 mAh / 40W
Samsung Galaxy S21 FE 5G
İşlemci: Exynos 2100
Ekran: 6.4 inç AMOLED, 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB
Ön Kamera: 32 Megapiksel
Arka Kameralar: 12 Megapiksel + 12 Megapiksel + 8 Megapiksel
Batarya: 4,500 mAh / 25W / 15W (kablosuz)
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