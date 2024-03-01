Üye Girişi
Haberler

20.000 TL Altında En İyi Akıllı Telefon Modelleri

Güncelleme:

Akıllı telefonlar, günümüzde en önemli ihtiyaçlardan birisi. Cebe sığabilecek bir boyuta sahip bu elektronik ürün, bankacılıktan alışverişe, eğitimden iletişime kadar birçok alanda hayatımızın vazgeçilmezi. Biz de bu içeriğimizde 20 bin TL altında fiyata sahip en iyi telefon modellerini sizin için bir araya getirdik. İşte 20.000 TL bütçeye uygun akıllı telefon önerisi…

Akıllı telefonlar, günümüzde en önemli ihtiyaçlardan birisi. Cebe sığabilecek bir boyuta sahip bu elektronik ürün, bankacılıktan alışverişe, eğitimden iletişime kadar birçok alanda hayatımızın vazgeçilmezi. Biz de bu içeriğimizde 20 bin TL altında fiyata sahip en iyi telefon modellerini sizin için bir araya getirdik. İşte 20.000 TL bütçeye uygun akıllı telefon önerisi…

20 bin TL – en iyi akıllı telefon önerisi

Son yıllarda Türkiye'de artan döviz kuru ve yükselen enflasyon nedeniyle pek çok ürün zamlandı. Akıllı telefonlar da bundan nasibini aldı. Bu bağlamda yeni bir cihaz satın alırken fiyatına karşılık en yüksek performansı verecek model araştırılıyor. Biz de 20.000 TL için akıllı telefon önerisi yaparken bunu göz önünde bulundurduk.

20.000 TL bütçeye uygun akıllı telefon önerilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Ekran: 6.67 inç OLED, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Arka Kameralar: 200 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh / 67W

Samsung Galaxy A54

İşlemci: Samsung Exynos 1380

Ekran: 6.4 inç Super AMOLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ön Kamera: 32 Megapiksel

Arka Kameralar: 50 Megapiksel + 12 Megapiksel + 5 Megapiksel

Batarya: 5.000 mAh / 25W

POCO X6 Pro 5G

İşlemci: Dimensity 8300-Ultra

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Arka Kameralar: 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh / 67W

Honor X9a

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

Ekran: 6.67 inç OLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Arka Kameralar: 64 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 5100 mAh / 40W

Samsung Galaxy S21 FE 5G

İşlemci: Exynos 2100

Ekran: 6.4 inç AMOLED, 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 32 Megapiksel

Arka Kameralar: 12 Megapiksel + 12 Megapiksel + 8 Megapiksel

Batarya: 4,500 mAh / 25W / 15W (kablosuz)

20.000 TL bütçeye uygun telefon önerisi listesinin devamı için sıradaki sayfaya geçebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TİP Kütahya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Kütahya Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Konya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Konya Belediye Başkan adayı Bilal Ortakalaycı kimdir? TİP Kocaeli adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Kocaeli Belediye Başkan adayı Hakan Koçak kimdir? 1 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 1 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 1 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 1 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 1 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 1 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 1 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! DEVA Partisi Bolu belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Bolu adayı Nadir Gürkan Yetkin kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title