2. Nesil HomePod İncelemesi

Apple, iki yıl önce üretimi durdurulan tam boyutlu HomePod modelinin yeni sürümü olan ikinci nesil HomePod'u duyurmuştu. Yeni HomePod, 299 ABD doları başlangıç fiyatıyla birlikte gelişmiş akıllı ev özellikleri, sıcaklık ve nem sensörleri gibi özellikler sunuyor. İşte 2. Nesil HomePod inceleme.

Apple, iki yıl önce üretimi durdurulan tam boyutlu HomePod modelinin yeni sürümü olan ikinci nesil HomePod'u duyurmuştu. Yeni HomePod, 299 ABD doları başlangıç fiyatıyla birlikte gelişmiş akıllı ev özellikleri, sıcaklık ve nem sensörleri gibi özellikler sunuyor. İşte 2. Nesil HomePod inceleme.

2. Nesil HomePod inceleme!

Yeni HomePod'un tasarımı, önceki nesil modele oldukça benziyor. Ancak en büyük değişiklik, HomePod'un üst kısmındaki dokunmatik yüzeyin artık HomePod mini'ye benzer şekilde tamamen genişlemiş olması.

İkinci nesil HomePod, beyaz ve gece yarısı olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunuldu. Gece yarısı rengi, önceki uzay grisi renge oldukça benziyor, ancak Apple, bu rengin "renk uyumlu dokuma güç kablosuyla birlikte yüzde 100 geri dönüştürülmüş örgü kumaştan yapılmış yeni bir renk" olduğunu belirtiyor.

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Teknik özellikler açısından, yeni HomePod, orijinal tam boyutlu HomePod'daki yedi tweeter yerine beş tweetera sahip. Ayrıca, orijinal HomePod'daki A8 çipine ve HomePod mini'deki S5 çipine kıyasla S7 çipinden güç alır. Mikrofon dizisi de altı mikrofondan dört mikrofona indirgenmiş.

Apple ayrıca ilk kez tam boyutlu HomePod'a U1 çipini eklemiş. Bu çip, iPhone'dan HomePod'a müzik aktarırken daha gelişmiş ve güvenilir Handoff özellikleri için kullanılıyor.

Özetlemek gerekirse, Apple'ın ikinci nesil HomePod'u, önceki modele benzer bir tasarıma sahip olmasına rağmen bir dizi gelişmiş özellik sunmaktadır. Yeni HomePod, akıllı ev entegrasyonu, sıcaklık ve nem sensörleri gibi özelliklerle kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.