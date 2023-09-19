16. EIF Gaziantep Enerji Fuarı Yarın Başlıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Global Enerji Derneği iş birliğinde düzenlenecek olan 16. EIF Gaziantep Enerji Fuarı, güneş enerjisi ve depolama teknolojilerini ele alacak. Fuarda, güneş enerjisi teknolojilerindeki son gelişmeler ve yenilikler yer alırken, panel ve seminerler düzenlenecek. Ayrıca, güneş enerjisi şirketleri ile iş birliği imkanı da sunulacak.

Güneş enerjisi ve depolama teknolojilerinin ele alınacağı 16. EIF Gaziantep Enerji Fuarı yarın başlayacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Global Enerji Derneği iş birliğinde, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde ELİN Enerji ana sponsorluğunda 20-22 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinliğe Türkiye ve bölgeden sektör temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Fuarda, güneş enerjisi teknolojilerindeki son gelişmeler ve yenilikler yer alırken uzman isimlerin katılımıyla panel ve seminerler düzenlenecek.

Önde gelen güneş enerjisi şirketleri ile iş birliği yapma imkanının da bulunacağı fuarda yenilenebilir enerji ile verimlilik konusunda pratik bilgiler ve çözümler sunulacak.

Açıklamada etkinliğe ilişkin görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, enerji ihtiyacının arttığı, kritik ve stratejik hale geldiği bir dönemde EIF Gaziantep Enerji Fuarı ile sektörün gelişimine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Ülkemiz ve bölgemiz yenilenebilir enerji kaynakları bakımından oldukça zengin bir ülke konumundadır. Özellikle güneş enerjisinden çok daha etkin bir şekilde faydalanabilir, doğaya duyarlı, çevreci bir anlayışa enerji ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Bu doğrultuda düzenleyeceğimiz fuarımızda sektörün tüm taraflarını Gaziantep'te buluşturuyor, güneş enerjisi santralleri ve sektördeki gelişmeleri takip etme ve iş birliği imkanları sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek de fuara yerli ve uluslararası sektör temsilcilerinden yoğun katılım beklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hep birlikte bölgenin ve dolayısı ile ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlamaya devam etmek istiyoruz. Değerli sponsorlarımıza, kamu-özel tüm destekçilerimize gönülden teşekkürlerimizi sunar. Güneşin yüksek ve değerli enerjisi ile ekonomide cari açığımızın kapanmasında öncü olmak ve 'Mezopotamya'dan bir güneş enerjisi meşalesi yakmak üzere' herkesi fuarımıza davet ediyoruz. Güneş enerjisi ile bölgeden bereket yükselecek."