15 yaşındaki öğrenci hurda malzemelerle rüzgar türbini yaparak elektrik üretiyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde ki Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Harun Karahan (15), hurda malzemeler yaptığı rüzgar türbiniyle elektrik üretiyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde ki Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Harun Karahan (15), hurda malzemeler yaptığı rüzgar türbiniyle elektrik üretiyor.

Yüksekova'da yaşayan Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Harun Karahan, yaşadığı ilçede çoğu zaman rüzgarın etkili olduğunu görünce rüzgar türbini yapmaya karar verdi. Okuldan arta kalan zamanlarında babasının beyaz eşya tamirci dükkanında vakit geçiren Karahan, ilk olarak deneme amaçlı küçük bir rüzgar türbini yaptı. Daha sonra elindekinin daha büyüğünü yapmaya karar veren Karahan, babasının dükkanında kullanılmayan hurda malzemeleri toplayarak bir aylık çalışmanın ardından daha büyük bir rüzgar türbini yaptı.

HEDEFİME ULAŞTIM

Yaptığı rüzgar türbiniyle ilk ampulünü yakan Karahan, "Yüksekova'da aşırı rüzgarın olduğu için bunun elektrik üretebileceğini düşündüm. Rüzgarla enerji ürüteyim dedim. Bu düşünceyle bende babamın dükkanındaki eski kullanılmayan makinaların motorlarını alıp okulda elektrik sınıfında çalışmaya başladım. Yaklaşık bir ayın sonunda eserim sonuç verdi. Telefon şarj edebiliyorum. Şuan ilk ampulümün yakmanın sonuç vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Hedefime ulaştığım için çok mutluyum" dedi.