15 Bin TL Altında Fiyata Sahip En İyi Xiaomi Telefon Modelleri

Xiaomi, akıllı telefon pazarının en önde gelen üreticilerinden birisi. Markanın dünyada ve ülkemizde piyasaya sürdüğü pek çok modeli bulunuyor. Bu da tüketicilerde seçim yapma konusunda bir kafa karışıklığına yol açıyor. Biz de bu içeriğimizde 15 bin TL altında fiyata sahip en iyi Xiaomi telefon modellerini sizinle paylaşıyoruz.

En iyi Xiaomi telefon modelleri – 15 bin TL

Akıllı telefon satın aldıktan sonra pişman olma gibi bir durum yaşamamak için model seçimi yaparken kamera, batarya, işlemci, RAM ve depolama kapasitesi, mutlaka göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan birisi.

Akıllı telefon üreticileri, RAM ve depolama ile işlemciyi uygun şekilde eşleştirmek için doğru eşleştirmeler yapmaya çalışıyor. Bu seçimler, cihazın performansı ve kullanıcıya yüksek deneyim sunma konusunda oldukça önem arz ediyor.

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Son yıllarda Türkiye'de artan enflasyon ve yükselen döviz kuru nedeniyle diğer teknoloji ürünleriyle birlikte akıllı telefonlar da oldukça pahalı hale geldi. Bu doğrultuda bir telefon satın almak için ne kadar harcama yapılacağı konusunda kararsız kalınabiliyor. 15 bin TL gibi bir bütçeyle günlük kullanım için yeterli performans gösterecek bir akıllı telefon satın alınabilir. Bu fiyat bandında Xiaomi modelleri oldukça öne çıkıyor.

15.000 TL ve altında fiyata sahip en iyi Xiaomi telefon modelleri şu şekilde sıralandı;

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB / 8 GB RAM

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 256 GB / 8 GB RAM

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB / 8 GB RAM

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB / 8 GB RAM

Xiaomi POCO X5 5G 256 GB / 8 GB RAM

Xiaomi mi 11 Lite 5G NE 256 GB / 8 GB RAM

Xiaomi Redmi Note 10S 128 GB / 6 GB RAM

Xiaomi Redmi Note 12S 256 GB / 8 GB RAM

Xiaomi Redmi Note 12 128 GB / 8 GB RAM

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