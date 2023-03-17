Easycep ile sıfır telefona vereceğiniz paraya alabileceğiniz yenilenmiş telefonlara baktık. 15.000 TL'ye kadar alınabilecek telefonlar neler?

Türkiye'deki ekonomik şartlar ve vergiler derken akıllı telefon seçimlerimiz donanım ve ihtiyaçtan ziyade fiyata endekslendi. Ülkemizde resmi bir şekilde yenilenmiş telefon satan Easycep üzerinden, sıfır telefona vereceğiniz paraya alabileceğiniz daha güçlü yenilenmiş telefonlara baktık. 15.000 TL'ye kadar alınabilecek telefonlar listesi sizlerle.

15.000 TL'ye kadar alınabilecek telefonlar listesi!

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İlk olarak listemizde tepe fiyattan başlıyoruz ve bizi Samsung Galaxy Note 10 Lite karşılıyor. Galaxy Note Lite'ın modelinin ekranı 6.7 inç Full HD+ 1080 x 2400 çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip. Telefonun boyutlarına baktığımızda ise 163,7 * 76,1 * 8,7 mm değerleri karşımıza çıkıyor. Bu gövde yapısıyla birlikte telefonun ağırlığı 199 gram oluyor. Özelliklerine göre biraz eski teknolojiye sahip diyebiliriz.

Listemizdeki diğer modeller ise POCO X3 GT, Galaxy M31 2020, Xiaomi Note 11 Pro Plus 5G gibi telefonları 16.000-14.000 TL arasında bir fiyata sıfır olarak alabiliyorsunuz.

Peki aynı bütçe ile yenilenmiş hangi telefonları alabiliyoruz? Bu sorunun cevabına geldiğimizde ise Easycep ile iPhone 11, Galaxy S21 gibi zamanının amiral gemisi telefonlarından satın alabilirsiniz.

EasyCep, 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ve Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik Hükümleri kapsamında düzenlenen belge ile, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yenileme merkezi olarak yetkilendirilmiş bir kuruluş ve bu konuda cihazlara 12 ay garanti sunuyor.