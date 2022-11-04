149? değerindeki Warhammer: Vermintide 2, Steam'de bedava!

Steam üzerinden 7 Kasım tarihine kadar 149 TL değerindeki Warhammer: Vermintide 2 oyunu ücretsiz olarak edinilebiliyor.

Popüler dijital oyun platformu Steam, zaman zaman sunduğu bedava oyunlarla kullanıcılarının yüzünü güldürüyor. Belli süreçlerde bazı oyunları ücretsiz olarak sunan Steam, bu hafta için yeni ücretsiz oyununu belirlemiş durumda.

Steam ücretsiz oyunlarına devam ediyor

Steam, 7 Kasım tarihine kadar 149 TL değerindeki Warhammer: Vermintide 2 oyununu bedava olarak sunuyor. Oyunseverler 7 Kasım saat 21.00'a kadar Steam'e girip bu oyunu kalıcı olarak ücretsiz olarak edinebilecekler.

2018 yılında piyasaya sürülen Warhammer: Vermintide 2, oyunun sevilen ilk versiyonunun devamı niteliğinde. Hem tek oyunculu hem de çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bu oyun özellikle FPS türünü seven oyuncular için büyük bir fırsat olabilir.

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Warhammer: Vermintide 2 için minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7,

İşlemci: Intel Core i5-2300 @ 2.80 GHz veya AMD FX-4350 @ 4.2 GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 105 GB kullanılabilir alan

Warhammer: Vermintide 2 için önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz veya AMD FX-8350 @ 4 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970/1060 veya ATI Radeon R9 series

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 105 GB kullanılabilir alan

Steam'de Warhammer: Vermintide 2'nin yanı sıra Battlefield 1'i de şu anda yüzde 88 indirimle satın almak mümkün. Oyunseverler popüler savaş oyununu 33,59 TL fiyatıyla satın alabilirler. Peki siz Steam'de ücretsiz olarak sunulan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.