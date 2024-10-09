Üye Girişi
Haberler

14 Yaşındaki Doruk Cengiz, Dron Tasarımıyla TEKNOFEST'te İkincilik Elde Etti

14 Yaşındaki Doruk Cengiz, Dron Tasarımıyla TEKNOFEST'te İkincilik Elde Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Doruk Cengiz, tasarladığı dronla katıldığı TEKNOFEST 2024 Türkiye Dron Şampiyonası'nda ikinciliği elde etti. Cengiz, hedefinin birincilik olduğunu belirtti.

Kütahya'da yaşayan ve tasarladığı dronla Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) iki kez ikinciliği elde eden lise öğrencisi, birincilik hedefi için tasarımını geliştirecek.

Nafi Güral Fen Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Doruk Cengiz, Adana'da 2-6 Ekim'de yapılan TEKNOFEST 2024 Türkiye Dron Şampiyonası'nın finaline katılma başarısı gösterdi.

Kendisi dahil 32 yarışmacının 200 ila 250 kilometre hıza ulaşabilen dronlarla yer aldığı yarışmada ikinci olan Cengiz, ödülünü Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan aldı.

Doruk Cengiz, gazetecilere, 4 yaşından itibaren dronlara ilgi duyduğunu, 10 yaşından bu yana babasıyla dron kullandıklarını söyledi.

Yarışmalarda kullandığı dronların parçalarını yurt dışından temin ettiklerini, kendi tasarımına göre montajını yaptığını belirten Cengiz, "Yazılımını da kendim yüklüyor ve yarışmalara katılıyorum. Katıldığım TEKNOFEST 2024'te ikinci olduğum için mutluyum." dedi.

TEKNOFEST'teki yarışmalarda kendilerine görev verildiğini bildiren Cengiz, parkuru en hızlı ve doğru şekilde bitirenlerin başarılı olduğunu dile getirdi.

Cengiz, 2021'de yapılan Dünya Dron Kupası'nda Türkiye'yi temsil edip 22'nci sırada yer aldığını, TEKNOFEST 2022'de de yine Türkiye ikincisi olduğunu anlatan Cengiz, tasarımını geliştirerek sonraki yıllarda TEKNOFEST'e yeniden katılıp birinciliği elde etmeyi hedeflediğini belirtti.

Erzurum'da 16-19 Ekim'de yapılacak 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na da okulunda oluşturulan ekip bünyesinde katılacağını ifade eden Cengiz, "Buradaki yarışma aslında robot yarışması diye geçiyor ancak orada dron yarışması da olacak. Beklentim ve hedefim orada birinci olmak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Teknoloji

Teknofest Havacılık Teknoloji Türkiye Eğitim

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu

Gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu

 Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor- Çorluspor saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI İZLE Adıyaman FK-Afyonspor maçı canlı izle! ZTK ADIYAMAN FK- AFYONSPOR MAÇI şifresiz mi, nasıl izlenir? Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir? 9 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? KYK burs/kredi ne kadar? KYK burs kaç TL? KYK başvuruları başladı mı? BİNBİN hisse halka arz sonuçları açıklandı mı? Binbin kaç lot verdi? ŞOK AKTÜEL 9 EKİM- 15 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? 9 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 9 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.