14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Şanlıurfa'da başladı

14. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, "Göbeklitepe" teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla Şanlıurfa'da başladı.

MEB koordinesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı (TEKNOFEST), Türk İşbirliği Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve ACROME iş birliğinde düzenlenen yarışma, GAP Arena Spor Salonu'nda 16 Haziran'da sona erecek.

Göbeklitepe teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla başlayan yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden finale kalan 5 bin 425 öğrenci ve öğretmen, 2 bin 453 robot projesiyle katılıyor.

Törenin açılışına video konferans yöntemiyle katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Samsun'daki programları nedeniyle yarışmaya katılmadığını ama gönlünün peygamberler şehri ve tarihin sıfır noktası Şanlıurfa'da olduğunu belirtti.

Yeni tip Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır yarışmayı düzenleyemediklerini aktaran Özer, geniş katılımlı bir şekilde 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nı düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Özer, bir ülkenin en önemli kaynağının beşeri sermayesi olduğunu belirterek, "Ülkelerin en değerli sermayesi olan beşeri sermayesine şekil vererek bu ülkenin müreffeh seviyeye ulaşmada kullandığı en önemli enstrüman milli eğitimdir. Bu anlamda çocukların eğitime erişebilirliğini artırmak için bütün arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi.

Eğitimde yapılan çalışmalardan bahseden Bakan Özer, gençlerin güncel bilim ve teknolojileri yakından takip ederek yetişmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Özer, 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nı çok önemsediğini vurgulayarak, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da yapay zeka ve robotik kodlama kavramlarının daha fazla duymaya başlandığını belirterek, bu alanda öne çıkan ülkelerin dünyada söz sahibi olacağını ifade etti.

Türkiye'nin bir çok alanda daha etkin olduğunu ve değişen dünyanın öncüsü olduğunu aktaran Ayhan, "Hızla değişen dünyaya ayak uydurmak ve değişen teknolojinin nimetlerinden faydalanarak ülkemizin geleceği için nitelikli insan yetiştirmenin artık sıradan yöntem ve stratejilerle olamayacağını biliyoruz, onun için bu organizasyonlar yapılıyor. Gençlerimizi her türlü imkanla bir araya getirmeye çaba gösteriyoruz." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ise tüm katılımcılara başarılar dileyerek, "Bu yarışmanın kazananı olacak ama kaybedeni hiç olmayacak. Çünkü siz buradan tecrübelerinizi, bilgilerinizi aktararak gideceksiniz. O nedenle ben şimdiden kazananı ve kazanmayanı, hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de yarışmanın, tarihin sıfır noktası olan Şanlıurfa'da yapılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, tüm katılımcılara başarılar diledi.

"TEKNOFEST 16 farklı ilde birbirinden farklı yarışmalarla başlamış durumda"

TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3 Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam ise 2019 yılı itibariyle MEB Robot yarışmasını TEKNOFEST'teki yarışmalardan biri olarak değerlendirmeye aldıklarını ve en kapsamlı yarışmalardan biri olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'in, bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu anlatan Kökçam, şunları kaydetti:

"Bu milletin yüzyıllar önce yitirmiş olduğu, yitik sevdam dediği sevdasına yeniden bakması, sevmesi, hatta ve hatta aşık olmasıdır. TEKNOFEST 2018 yılında 4 bin takım 20 bin yarışmacıyla yola çıktı, 2019'da 20 bin takım 50 bin yarışmacı, 2020 yılında 100 bin, 2021 yılında 200 bin genç yarışmalarımıza katıldı. Bu sene TEKNOFEST 16 farklı ilde birbirinden farklı yarışmalarla başlamış durumda. Dün Kastamonu'da Türkiye dron şampiyonamız vardı, bugün burada MEB Robot Yarışmamız ve ağustos sonuna 4 eylüle kadar aralıksız illerimizde organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Bu yıl 150 bin takım, 600 binin üzerinde gencimiz, TEKNOFEST yarışmasına katılıyor. Her şeyi unutalım, bugün Türkiye'de 600 bin gencin bilimle, teknolojiyle ilgileniyor olduğu düşünmek bile bu ülke için umut var olduğumuzu gösteriyor."

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener de gençlerin imkan bulduklarında ve desteklendiklerinde başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktararak, yeniliklere açık, özgüven sahibi, yeni bir perspektifte geleceğe bakan gençliğe sahip oldukları için gururlu olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan kura çekilişi sonrası yarışmalar başladı.