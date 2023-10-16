120Hz ekran ve 100W hızlı şarj: Katlanabilir Oppo Find N3 canlı görselleri ve özellikleriyle sızdı!

Oppo'nun yeni katlanabilir telefonu Oppo Find N3 son hali ile görüntülendi. Birkaç gün sonra lansmanda karşımıza çıkacak olan cihaz, şimdi sızıntılar sayesinde gözler önünde. İşte Oppo Find N3'ün tasarımı, özellikleri ve lansman tarihi.

Oppo Find N3'ün yeni renk seçeneği ortaya çıktı!

Oppo Find N3 bugün sızdırılan görsellere göre diğer renklerin yanı sıra "Gold" renk seçeneği ile de raflarda yerini alacak. Bu renkle birlikte oldukça şık bir görünüm yakalayan cihaz, dairesel kamera grubu ile tarzını bozmuyor. Görüldüğü üzere LED flaşı kasanın sol üst köşesinde barındıran Find N3, kamera grubu içerisinde ise Hasselblad logosuna da yer veriyor.

Ana kamera olarak 48 Megapiksellik bir sensör kullanan Find N3, bunun yanı sıra 64 Megapiksel + 48 Megapiksel olarak şekillenen iki kamerayı daha grup içerisinde barındırıyor. Tabi cihaz OnePlus Open ile aynı özelliklere sahip olduğu için bu sensörlerin telefoto ve geniş açılı sensörler olduğunu söylemekte fayda var.

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İç tarafında 120Hz yenileme hızına sahip 7,8 inç büyüklüğünde AMOLED ekran taşıyan Find N3, dış tarafta 6,31 inçlik yine 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranı taşıyor. Bu ekranların üzerinde 32 Megapiksel ve 20 Megapiksel selfie kameralar bulunurken, cihazın toplam ağırlığı 244,8 gram olarak ölçülüyor. Kalınlık ise 12,44 mm.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alan Oppo Find N3, elektriksel anlamda gücünü 4805 mAh'lik bataryasından alıyor. Bu pil için 100W hızlı şarj desteğine de sahip olan Find N3, USB-C ile şarj oluyor. Resmi açıklamalara göre 19 Ekim'de piyasaya sürülecek olan Oppo Find N3 hakkında şimdilik bilinenler bu kadar. Bakalım Find N3'ün fiyatı ne kadar olacak?